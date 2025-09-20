譚敦慈曝「煮飯不升血糖」秘訣　飯前1動作半年瘦24公斤

▲譚敦慈建議煮飯時可煮得比較硬，有助於減少血糖波動。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

想穩定血糖嗎？有「無毒教母」之稱的長庚護理師譚敦慈分享她的獨門煮飯祕訣，特別適合想控制血糖的人。她建議煮飯時米水比例抓在1：0.8，這樣不僅能降低米飯的糊化程度，讓飯煮得比較硬，還能增加吃飯時的咀嚼次數，對延緩血糖上升很有幫助。

「無毒教母」譚敦慈在《HEALTH 2.0》節目中公開她的煮飯撇步，她表示洗米不用洗太久，強調「輕、快、清」三原則，在2分鐘內洗3到4次，看到水有點微透明就差不多。煮飯過程更是簡單，她不添加任何油或冰塊等食材，堅持只要米本身品質夠好，單純用清水就能煮出香甜美味的白飯。譚敦慈坦言，因為家族有糖尿病史，因此特別留意主食的烹調細節。

醫師蕭捷健證實改變用餐順序對減重和控糖真的有幫助，他以一個女病患為例，這名女病患體重卡關很久，血糖也忽高忽低，後來在醫師建議下，她只是在吃飯前先吃蛋白質，短短半年，體重就從86公斤掉到62公斤，血糖也變得穩定。

蕭捷健指出，想控制飯後血糖，不妨試試在用餐前先吃點高蛋白食物，例如豆腐、雞蛋、瘦肉或蛋白飲。這樣做就像在胃裡鋪設一道「緩衝墊」，能有效延緩碳水化合物的吸收速度，讓血糖波動更平穩。他強調這不代表要完全不吃白飯，而是透過改變進食順序，讓飯後比較不會愛睏或嘴饞，對減肥跟血糖控制都很有幫助。這種飲食方法有研究背書，能有效降低飯後血糖的飆升。



