生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離婚男當「寫真女模顧問」年收千萬　巴逆逆曾入鏡

小艾以色情藝術家自居，除了自己的成人創作，更靠網黃粉絲經濟闖出生存之道。

▲小艾以色情藝術家自居，除了自己的成人創作，更靠網黃粉絲經濟闖出生存之道。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在台灣，成人產業依舊處於灰色地帶，多數人選擇暗地消費，更少有男性從業者敢公開身分。38歲的黃聖浩（小艾）卻以「色情藝術家」自居，從學生時代拍攝裸體寫真，到婚姻破裂後舉辦情色展，再到2020年正式投入成人影音與寫真平台，他一步步將情色、攝影與粉絲經濟串聯起來，並視之為終身志業。

小艾（右）約拍的女生都具有清純特質，尺度也看個人。此次合作的是北一女、香港科大畢業的AI女友平台創辦人婷婷（左）。拍攝前兩人有說有笑先挑選道具。

▲小艾（右）約拍的女生都具有清純特質，尺度也看個人。此次合作的是北一女、香港科大畢業的AI女友平台創辦人婷婷（左）。拍攝前兩人有說有笑先挑選道具。

小艾並非AV男優，他的角色更像是成人產業裡的顧問與創作者。從自營帳號到協助女模規劃平台，他掌握了成人市場的粉絲經濟 know-how：「粉絲買的不是直接裸露，而是IDOL的成長軌跡，是祕密與陪伴。」他笑稱自己是「色情算命師」，幫助女模成人產業找到定位、建立品牌，甚至以1、2位賺海外市場的女模就能支撐主要收入。「女模每月收入約三百萬，我抽1/3。」他語帶保留說。

小艾透露他主要收入來源，只靠一兩個賺海外市場的女模。「就像演藝圈，你不需要一堆小藝人，你只要有一個蔡依林就夠了。」（翻攝自小艾臉書）

▲小艾透露他主要收入來源，只靠一兩個賺海外市場的女模。「就像演藝圈，你不需要一堆小藝人，你只要有一個蔡依林就夠了。」

他的工作室「彼岸社」位於台北蛋黃區的豪宅，月租14萬，既是生活空間，也是女模臨時落腳的地方。社群上的作品隱晦又帶點二次元感，但在Pornhub，他曾推出一系列「肛塞教學影片」，甚至因此在2022年獲得全球華語AV成人大賞「最佳素人情欲創作者」。他坦言男生帳號的純創作收入有限，「放在Pornhub1000個點擊只有0.64美元，我放了2年，頂多2、3萬元。」但價值不僅在於錢，而是理念的實踐。而這系列也已下架，「因為那個女生後來不OK，不OK就算了，我從來不勉強別人。」從來不勉強人是小艾在這行的原則，「這行最重要就是避免閒言閒語。」

本是行銷設計業的小艾，當上班族時工作不穩定，網上還找得到他的履歷。「被離婚」後，他徹底投入成人產業。（小艾提供）

▲本是行銷設計業的小艾，當上班族時工作不穩定，網上還找得到他的履歷。「被離婚」後，他徹底投入成人產業。

2022年，小艾拿到全球華語AV成人大賞素人情慾創作特別獎。（小艾提供）

▲2022年，小艾拿到全球華語AV成人大賞素人情慾創作特別獎。

小艾的解放並非天性，而是來自一次次挫折。保守家庭出身的他，20歲前極為純情，卻因流言與失敗的愛情開始反向探索，從約砲到拍攝夫妻私密寫真，一路走到婚姻、離婚，最終選擇徹底擁抱情色。簽字離婚前一年，他整合人體攝影圈、BDSM圈與繩縛圈的創作者，以辦展方式嘗試將色情提升為藝術，「色情不是擺攤，不只是換錢，它有更高的價值。」

豪宅一角是小艾的工作室。正在修圖的他說，畫質並非最重要，生活中的走光小意外，更能擄獲AV影音寫真粉絲。

▲豪宅一角是小艾的工作室。正在修圖的他說，畫質並非最重要，生活中的走光小意外，更能擄獲AV影音寫真粉絲。

不只攝影，小艾也用浮世繪風格，以繪畫紀錄自己的性生活。（小艾提供）

▲不只攝影，小艾也用浮世繪風格，以繪畫紀錄自己的性生活。

多年來，他因創作屢次與警方周旋，也感受過圈內負能量帶來的壓力，但他仍堅持這條路。「台灣成人產業仍然帶著汙名，很多人只是撈一票就走。但對我來說，色情不是羞恥，而是生活的一部分…」更多詳盡的報導請看：職場人語／網羅性徒財　色情藝術家　小艾


