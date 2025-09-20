家有失智症者　桃榮護理長張婉柔教照顧者4大心法

▲熟悉的活動有助減少失智長者不安。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院精神科護理長張婉柔19日表示，當家中長輩被診斷為失智症後，許多家屬最難熬的，不只是記憶逐漸流失，還有隨之而來的「精神行為症狀」。情緒激動、重複發問、拒絕照顧、夜間遊走、懷疑他人，甚至對最親近的家人產生敵意，這些狀況常令照顧者陷入挫折與困惑。

許多人第一時間會誤以為長者是「故意製造麻煩」，但這並不是長者的「個性問題」，也不是「故意找麻煩」，而是失智症大腦退化所造成的現象。

▲做簡單任務可讓長者獲得成就感，減輕無力與混亂感。（圖／桃榮提供）

張婉柔提供照顧者四大心法：1.記住：這不是故意的，而是疾病的一部分。2.不要爭辯，因為爭辯只會讓雙方更生氣。3.保持冷靜，用溫柔的聲音與簡單的話語，能讓長者更快安定。4.照顧自己也很重要，有體力和好情緒，才有辦法照顧好長者。

又，失智症相關精神行為症狀包括：憂鬱、焦躁、妄想、幻覺、錯認、日落症候群、攻擊行為、重複提問或重複動作、睡眠障礙、半夜遊走，以及暴飲暴食等。這些症狀往往與身體不適、環境干擾、缺乏安全感或生活作息混亂有關。

以短時間內重複發問為例，這並非長者故意考驗家人，而是因記憶無法留存，內心充滿焦慮與不安；當長者懷疑家人或誤認財物遭竊時，反映的是記憶斷裂後對環境的陌生感，他們覺得周遭充滿威脅，便以懷疑來保護自己。拒絕洗澡或換衣服等照顧，常源自想保有一點自主，因失智讓他們感到失去控制；而半夜遊走、執意「要回家」，其實是對熟悉環境的渴望，心中的「家」可能是年輕時的老房子，或兒時的場景，是一種本能的安全需求。

張婉柔建議，照顧者應避免爭辯或急於糾正，而是以同理心安撫與引導。例如，當長者表示「我要回家」時，家屬不妨先認同，再轉移注意力：「好啊，等一下我們一起去，但現在先喝杯茶好嗎？」這樣既能安撫情緒，也能維護尊嚴。

在實務照護上，調整環境與建立規律生活同樣重要。明亮穩定的燈光、簡單的擺設與清楚的指標，可減少焦躁與誤判；對於夜間遊走，可在走廊或門口使用柔和燈光或安全裝置，既能兼顧安全，又不剝奪自由。透過固定的陪伴者、熟悉的活動（唱歌、園藝、摺衣服）及簡單任務，能讓長者獲得「我還能做事」的成就感，並減輕無力與混亂感。

張婉柔也提醒，照顧者的自我調適同樣不可忽視。面對長期照護壓力，家屬宜尋求專業團隊（醫師、護理師、職能治療師、社工師、心理師）協助，或參加支持團體，並留給自己適當的休息時間，才能長久陪伴，走得更遠。