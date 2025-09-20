　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

家有失智症者　桃榮護理長張婉柔教照顧者4大心法

▲桃榮護理長張婉柔提供照顧失智症四大心法

▲熟悉的活動有助減少失智長者不安。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院精神科護理長張婉柔19日表示，當家中長輩被診斷為失智症後，許多家屬最難熬的，不只是記憶逐漸流失，還有隨之而來的「精神行為症狀」。情緒激動、重複發問、拒絕照顧、夜間遊走、懷疑他人，甚至對最親近的家人產生敵意，這些狀況常令照顧者陷入挫折與困惑。

許多人第一時間會誤以為長者是「故意製造麻煩」，但這並不是長者的「個性問題」，也不是「故意找麻煩」，而是失智症大腦退化所造成的現象。

▲桃榮護理長張婉柔提供照顧失智症四大心法

▲做簡單任務可讓長者獲得成就感，減輕無力與混亂感。（圖／桃榮提供）

張婉柔提供照顧者四大心法：1.記住：這不是故意的，而是疾病的一部分。2.不要爭辯，因為爭辯只會讓雙方更生氣。3.保持冷靜，用溫柔的聲音與簡單的話語，能讓長者更快安定。4.照顧自己也很重要，有體力和好情緒，才有辦法照顧好長者。

又，失智症相關精神行為症狀包括：憂鬱、焦躁、妄想、幻覺、錯認、日落症候群、攻擊行為、重複提問或重複動作、睡眠障礙、半夜遊走，以及暴飲暴食等。這些症狀往往與身體不適、環境干擾、缺乏安全感或生活作息混亂有關。

以短時間內重複發問為例，這並非長者故意考驗家人，而是因記憶無法留存，內心充滿焦慮與不安；當長者懷疑家人或誤認財物遭竊時，反映的是記憶斷裂後對環境的陌生感，他們覺得周遭充滿威脅，便以懷疑來保護自己。拒絕洗澡或換衣服等照顧，常源自想保有一點自主，因失智讓他們感到失去控制；而半夜遊走、執意「要回家」，其實是對熟悉環境的渴望，心中的「家」可能是年輕時的老房子，或兒時的場景，是一種本能的安全需求。

張婉柔建議，照顧者應避免爭辯或急於糾正，而是以同理心安撫與引導。例如，當長者表示「我要回家」時，家屬不妨先認同，再轉移注意力：「好啊，等一下我們一起去，但現在先喝杯茶好嗎？」這樣既能安撫情緒，也能維護尊嚴。

在實務照護上，調整環境與建立規律生活同樣重要。明亮穩定的燈光、簡單的擺設與清楚的指標，可減少焦躁與誤判；對於夜間遊走，可在走廊或門口使用柔和燈光或安全裝置，既能兼顧安全，又不剝奪自由。透過固定的陪伴者、熟悉的活動（唱歌、園藝、摺衣服）及簡單任務，能讓長者獲得「我還能做事」的成就感，並減輕無力與混亂感。

張婉柔也提醒，照顧者的自我調適同樣不可忽視。面對長期照護壓力，家屬宜尋求專業團隊（醫師、護理師、職能治療師、社工師、心理師）協助，或參加支持團體，並留給自己適當的休息時間，才能長久陪伴，走得更遠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

國際失智症日前夕！千歲志工團伴長輩

國際失智症日前夕！千歲志工團伴長輩

每年9月21日是「國際失智症日」。面對台灣邁入超高齡社會，失智人口持續攀升，台東縣議員陳宏宗服務處與關山鎮「北庒社區高齡志工隊」17日提前舉辦關懷行動，走進聖十字架療養院與關福綜合長照機構，帶著歌舞表演與親手製作的豆花，與院內長輩共度溫馨時光。

首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》將發布

首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》將發布

嗅覺變差恐是失智前兆　醫曝「腦中清道夫」作祟：比健忘提早10年

嗅覺變差恐是失智前兆　醫曝「腦中清道夫」作祟：比健忘提早10年

腸道菌能影響記憶！成抗失智新突破口

腸道菌能影響記憶！成抗失智新突破口

失智症10大警訊　降風險方式一次看

失智症10大警訊　降風險方式一次看

關鍵字：

失智症桃榮護理長張婉柔照顧法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面