　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／拿不出2000萬交保金　詐54億神鬼女騙徒遭收押

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

神鬼女騙徒羅佩雯涉嫌以投資機票等幌子，詐騙臺雅集團已故董事長沈裕雄、四海幫幫主張存偉等人共約54億元，日前因坦承犯行，獲台北地院裁准交保500萬元，結果被高院撤銷發回。北院19日重新開庭審理，調高保釋金到2000萬元，不過羅佩雯覓保無著，改收押禁見。

▲▼詐欺前科犯羅佩雯（前）假釋期間涉再犯，坑騙1位傳產老闆45億元，20日到案移送北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲詐欺前科犯羅佩雯（前）覓保無著，改收押。（圖／記者劉昌松攝）

羅佩雯曾在旅行社從事票務工作，因此熟悉機票交易買賣程序，2019年起涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以投資便宜機票可以加價轉賣的名義，詐騙沈裕雄48億元，再以協助辦理移民的藉口，詐騙5000多萬元，四海幫幫主張存偉等10人也受騙5億餘元。

羅佩雯詐得款項除了用來購買名牌包、高檔精品，還給前夫謝宗翰投資購買澳洲5處房產，另外在台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，交給哥哥羅文傑與嫂嫂詹依玲經營，檢察官6月間依詐欺、洗錢等罪起訴全案6名被告。

從偵查階段就遭羈押的羅佩雯開庭時含淚表示，「我已經半年沒看到我的孩子，他還年幼，不希望因為突然發生這件事、心裡受傷，以為媽媽不要他了」，請求法院給予交保機會，台北地院9月2日考量羅佩雯坦承認罪，准予500萬元交保，並限制出境出海與住居，不得與同案被告接觸獲探詢案情，且須接佩戴1年的電子腳環。

檢察官以羅佩雯對涉案情節、金額交代不清，且曾刪除通訊軟體對話紀錄，又在海外有資產可供逃亡使用等理由提起抗告，北院傳喚羅佩雯重新開庭調查後，認為羅佩雯羈押原因仍然存在，但相關證據已獲得保全等理由，認為沒有羈押必要，只調高保釋金額到2000萬元，並增加每周固定以公發手機在住處自拍報到等限制，不過羅佩雯覓保無著，改收押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設　工地、路樹急防颱整備

國道緩撞車又遭擊落！休旅車駕駛開ACC釀禍　車頭半毀

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設　工地、路樹急防颱整備

國道緩撞車又遭擊落！休旅車駕駛開ACC釀禍　車頭半毀

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

社會熱門新聞

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

南門市場驚見SOS！稅捐處女員工獲救

即／台中26歲女15樓墜落爆頭亡　母崩潰認屍

鬼門關前4少年慘死！檳榔西施直擊還原驚悚瞬間

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債

板橋夫妻雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

黃偉哲被盜頭貼發停班課　本人道歉了

民眾報案「懶覺不見了幫我找」　基層員警怨：這種案件也在派？

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

更多熱門

相關新聞

新北國三生遭割頸亡！父母索賠5人裁定金額出爐

新北國三生遭割頸亡！父母索賠5人裁定金額出爐

震驚社會的新北市國三生遭割頸案，刑事部分一審法院各判郭姓少年、林姓少女有期徒刑9年、8年，目前正由高院審理中，死者楊姓少年的父母除希望法官能改判2人無期徒刑外，並對郭男、林女及其父母提起2177萬元的民事求償。新北地院審理後，判決郭男、林女及其父母須連帶賠償938萬餘元。

即／神鬼女詐54億獲500萬交保！高院駁回...改2000萬

即／神鬼女詐54億獲500萬交保！高院駁回...改2000萬

激戰男傳播後控性侵！單親媽誣告被判刑　　　　　　　　

激戰男傳播後控性侵！單親媽誣告被判刑　　　　　　　　

即／美濃大峽谷案　王姓承租人遭羈押禁見

即／美濃大峽谷案　王姓承租人遭羈押禁見

控夫硬上害懷孕　人妻法院訴離結果曝

控夫硬上害懷孕　人妻法院訴離結果曝

關鍵字：

詐騙案羅佩雯保釋金收押法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面