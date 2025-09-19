快訊／神鬼女詐54億獲500萬交保！高院駁回...北院更裁改2000萬

▲羅佩雯(前)涉詐財54億元，獲法院裁准2000萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

神鬼女騙徒羅佩雯涉嫌以投資機票等幌子，詐騙臺雅集團已故董事長沈裕雄、四海幫幫主張存偉等人共約54億元，日前因坦承犯行，獲台北地院裁准交保500萬元，結果被高院撤銷發回。北院19日重新開庭審理，調高保釋金到2000萬元，羅佩雯下午5點前再籌足1500萬元，就可重獲自由，但須佩戴電子腳鍰接受監控並定期自拍報到。

羅佩雯曾在旅行社從事票務工作，因此熟悉機票交易買賣程序，2019年起涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以投資便宜機票可以加價轉賣的名義，詐騙沈裕雄48億元，再以協助辦理移民的藉口，詐騙5000多萬元，四海幫幫主張存偉等10人也受騙5億餘元。

羅佩雯詐得款項除了用來購買名牌包、高檔精品，還給前夫謝宗翰投資購買澳洲5處房產，另外在台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，交給哥哥羅文傑與嫂嫂詹依玲經營，檢察官6月間依詐欺、洗錢等罪起訴全案6名被告。

▲「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭淳駿先前交保200萬元停止羈押。（資料照／記者黃哲民攝）

從偵查階段就遭羈押的羅佩雯開庭時含淚表示，「我已經半年沒看到我的孩子，他還年幼，不希望因為突然發生這件事、心裡受傷，以為媽媽不要他了」，請求法院給予交保機會，台北地院9月2日考量羅佩雯坦承認罪，准予500萬元交保，並限制出境出海與住居，不得與同案被告接觸獲探詢案情，且須接佩戴1年的電子腳環。

檢察官以羅佩雯對涉案情節、金額交代不清，且曾刪除通訊軟體對話紀錄，又在海外有資產可供逃亡使用等理由提起抗告，北院傳喚羅佩雯重新開庭調查後，認為羅佩雯羈押原因仍然存在，但相關證據已獲得保全等理由，認為沒有羈押必要，只調高保釋金額到2000萬元，並增加每周固定以公發手機在住處自拍報到等限制。