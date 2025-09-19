王傳宗導演新作《夾縫人生》　聚焦無家者議題9/21首播

▲崑大視訊系王傳宗導演新作《夾縫人生》將於9月21日首播，聚焦無家者議題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系教授王傳宗導演，繼《星空下的黑潮島嶼》在第60屆金鐘獎入圍16項後，再以新作《夾縫人生》挑戰社會議題與影像實驗，該片將於9月21日晚間8時在公視台語台與YouTube同步首播，是台語台首部以「無家者」為主題的電視電影。

《夾縫人生》透過黑白攝影與變形鏡頭，描繪四位無家者在高架橋下的生存故事。他們沒有血緣，卻彼此依靠，形塑出比家人更深的情感。導演王傳宗表示：「他們住在陽光照不進來的地方，夾縫正是他們處境的隱喻。」全片自前製即設計光影與材質的反差，務求呈現社會底層的真實氛圍。

拍攝同時也是教育現場延伸。王傳宗帶領視訊系學生參與實習，將課堂所學落實於片場。應屆畢業生廖乃萱說：「片場讓我學到如何在有限資源下做聰明決定。」她也將這些經驗應用於畢業製作，提升創作實戰力。

卡司陣容包括首次主演的洪毓璟（咚咚）、演技細膩的楊麗音、爆發力十足的周宜霈（大牙），以及臨危受命加入的資深演員王自強。片中街友以木板築屋的場景令人震撼，導演形容：「家不是由空間定義，而是由人構成，只要有人在，哪裡都是家。」

王傳宗過去曾執導《顧巢：抾箬仔》、《我們六個》等作品，他指出，母語台語具有天然生命力，期待藉由《夾縫人生》讓國際看見台灣的語言文化，也邀請觀眾透過首播感受影像中蘊含的社會關懷。