　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】WPP Media 助品牌駕馭GA4複雜性　將數據洞察轉化為商業增長動能

▲▼WPP Media,數據洞察,GA4,品牌。（圖／WPP Media提供）

▲WPP Media助品牌駕馭GA4複雜性。

圖、文／WPP Media提供

當今數位生態中，消費者的行為軌跡已碎片化分散在不同裝置與平台。隨著第三方 Cookie 的退場與隱私權意識的提升，品牌在準確追蹤投資回報、理解顧客真實價值時，面臨著前所未有的挑戰。WPP Media Taiwan執行長Jimmy Kuo指出：「品牌必須在分散的數據中，重新理解顧客的真實價值。這既是挑戰，也是掌握先機的關鍵。」

面對此一變革，Google Analytics 4 (GA4) 已成為品牌不可或缺的數據分析工具之一，透過更貼近真實用戶行為的追蹤架構與 AI 分析能力，進而提升廣告投遞的效率與網站體驗，WPP Media 提供全方位的 GA4 導入與管理服務，其核心價值在於確保數據基礎穩固、使追蹤與商業目標對齊、整合跨平台數據以優化策略、提供具商業價值的洞察報告、降低客戶人力負擔。

WPP Media已協助眾多品牌客戶透過精準的數據應用實現顯著成長，曾有客戶因設定錯誤導致付費媒體流量佔比僅 20%。透過校正後，佔比回升至超過 85%，能正確評估各媒體渠道的成效。透過數據分析找出特定廣告到達頁的低互動率問題，協助客戶將整體網站互動率從 23% 提升至 60% 以上，建立更強的市場競爭力，帶動業績穩健成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦認了：怕被家人責怪
樺加沙挑戰強颱！　動態預測曝
棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站
快訊／國道重大車禍！自小客墜橋「乘客甩飛」　5人受傷搶救中
93歲嬤失蹤27天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭
快訊／柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐
「星光幫」歌手被逮畫面曝！　當服務生隱匿身分
柯蕭哭了！落淚道別　大谷等隊友全到場
快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】GroupM群邑全球發布升級版碳計算器提供全渠道測量

新竹男凌晨3:04爬山「驚見一堆老人」！一票分析點頭：很合理

強震海嘯演練今登場　陳世凱曝陸海空應變：隧道可告警停等

樺加沙挑戰強颱！預估「暴風圈籠罩南端陸地」　北東也有風雨

【廣編】WPP Media 助品牌駕馭GA4複雜性　將數據洞察轉化為商業增長動能

癌細胞擴全身！補教名師「淋巴癌復發四期」　最新近況曝光

韓國15座機場今起同步罷工　國籍航空飛韓班機暫未受影響

快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半海嘯測試

快訊／注意！北捷板南線列車異常　上班族擠爆月台

專家：樺加沙直逼強颱會有災情　1關鍵恐北調通過台灣

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

新竹男凌晨3:04爬山「驚見一堆老人」！一票分析點頭：很合理

強震海嘯演練今登場　陳世凱曝陸海空應變：隧道可告警停等

樺加沙挑戰強颱！預估「暴風圈籠罩南端陸地」　北東也有風雨

【廣編】WPP Media 助品牌駕馭GA4複雜性　將數據洞察轉化為商業增長動能

癌細胞擴全身！補教名師「淋巴癌復發四期」　最新近況曝光

韓國15座機場今起同步罷工　國籍航空飛韓班機暫未受影響

快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半海嘯測試

快訊／注意！北捷板南線列車異常　上班族擠爆月台

專家：樺加沙直逼強颱會有災情　1關鍵恐北調通過台灣

彰化知名「爌肉飯」老店宣布漲價！　日期曝光

川普怨「對普丁很失望」　自爆：還以為我們關係很好

紐約必逛奢華百貨TOP 3！巴黎春天百貨進駐華爾街 再住經典百年酒店

新光南西日本展　2大日本百年蕎麥麵、鰻魚飯免搭飛機吃得到

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

克蕭最難忘2020、2024年奪冠　從一而終效力道奇18季「感謝球迷」

【廣編】雋益開發建設攜手樹林地主共推危老重建　共築宜居美好生活

新竹男凌晨3:04爬山「驚見一堆老人」！一票分析點頭：很合理

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」：怕被家人責怪

陳文茜抗癌「7歲愛犬竟也罹癌」　得知牠剩下6個月壽命：沒有心理準備

【火光竄起】桃園BMW超速自撞分隔島！幾乎全車燒毀

生活熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

樺加沙路徑預測有穿台可能　強度恐達中颱以上

注意！明起2縣市大停水

高鐵只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風

專家：樺加沙會有災情　1關鍵恐北調通過台灣

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

陳匡怡飯局同框台大學長！不刪照嗆：老婆生氣？

快訊／注意！　北捷板南線列車異常

快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半海嘯測試

三颱盤踞！　樺加沙週日海警、不排除陸警

好市多同步開賣iPhone 17　高雄大順店現況曝

更多熱門

相關新聞

華泰名品城出現「萬聖節魔法村」

華泰名品城出現「萬聖節魔法村」

10月將至，華泰名品城萬聖節活動自9／17起熱鬧展開，在一期廣場打造「南瓜谷魔法村」限定裝置，以巨型咒語書、大王南瓜燈塔與月光噴泉營造童話氛圍，滿滿的美式風格，夜晚點燈後成為親子拍照打卡的新景點。在10月最後兩個周末，現場再舉辦小朋友最愛的討糖活動，追蹤官方社群即可領取限量糖果與造型小車，充滿節慶氣氛。

Prada傳奇手袋Galleria手袋進化

Prada傳奇手袋Galleria手袋進化

超美！蘭蔻奢金訂製唇膏上有玫瑰浮雕

超美！蘭蔻奢金訂製唇膏上有玫瑰浮雕

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

福特賽車品牌更名為Ford Racing

福特賽車品牌更名為Ford Racing

關鍵字：

WPP Media數據洞察GA4品牌

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面