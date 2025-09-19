【廣編】WPP Media 助品牌駕馭GA4複雜性　將數據洞察轉化為商業增長動能

▲WPP Media助品牌駕馭GA4複雜性。

圖、文／WPP Media提供

當今數位生態中，消費者的行為軌跡已碎片化分散在不同裝置與平台。隨著第三方 Cookie 的退場與隱私權意識的提升，品牌在準確追蹤投資回報、理解顧客真實價值時，面臨著前所未有的挑戰。WPP Media Taiwan執行長Jimmy Kuo指出：「品牌必須在分散的數據中，重新理解顧客的真實價值。這既是挑戰，也是掌握先機的關鍵。」

面對此一變革，Google Analytics 4 (GA4) 已成為品牌不可或缺的數據分析工具之一，透過更貼近真實用戶行為的追蹤架構與 AI 分析能力，進而提升廣告投遞的效率與網站體驗，WPP Media 提供全方位的 GA4 導入與管理服務，其核心價值在於確保數據基礎穩固、使追蹤與商業目標對齊、整合跨平台數據以優化策略、提供具商業價值的洞察報告、降低客戶人力負擔。

WPP Media已協助眾多品牌客戶透過精準的數據應用實現顯著成長，曾有客戶因設定錯誤導致付費媒體流量佔比僅 20%。透過校正後，佔比回升至超過 85%，能正確評估各媒體渠道的成效。透過數據分析找出特定廣告到達頁的低互動率問題，協助客戶將整體網站互動率從 23% 提升至 60% 以上，建立更強的市場競爭力，帶動業績穩健成長。