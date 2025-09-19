川普直升機「緊急轉降」！　白宮證實：海軍陸戰隊1號故障

▲川普與梅蘭妮亞從海軍陸戰隊一號支援機走出，抵達倫敦斯坦斯特德機場。此前，主要的海軍陸戰隊一號直升機（Marine One）起飛後故障。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞結束英國國是訪問，18日準備返國時，總統專用的海軍陸戰隊一號直升機（Marine One）卻突然被迫轉降倫敦魯頓機場（Luton Airport），夫婦倆隨後改搭備用直升機，才得以繼續行程。

BBC報導，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）證實，總統夫婦搭乘的海軍陸戰隊一號直升機出現「輕微液壓系統問題」，基於「謹慎考量」緊急降落當地機場，不過他們稍後「安全搭上支援直升機」，並且順利抵達倫敦史坦斯特機場（Stansted Airport），行程延誤約20分鐘。

盧頓機場畫面顯示，緊急救援人員在跑道待命，川普的2架專用直升機「海軍陸戰隊一號」和「海軍陸戰隊二號」同時停靠在跑道邊。

▲海軍陸戰隊一號直升機從溫莎城堡出發，前往位於溫莎的英國首相官邸契克斯莊園。（圖／路透）

這2架飛機因為特殊改裝而被稱為「白頂機」（white tops），配備飛彈防禦與雷達干擾系統，甚至還有能夠抵禦核爆電磁脈衝的電子設備。作為安全措施，海軍陸戰隊一號經常與一批外型相同的直升機一起飛行，其他直升機則是充當誘餌。

川普這次訪英搭乘直升機往返各地，包括在溫莎城堡（Windsor Castle）會見英國國王查爾斯三世後，前往契克斯莊園（Chequers）與英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）進行外交會談。

在會談中，2人針對烏克蘭、加薩走廊及非法移民等議題交換意見。川普建議英國可動用軍方解決移民問題，但他坦承在巴勒斯坦建國議題上，與施凱爾「存在分歧」。