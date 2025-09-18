老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

▲二婚女發現老公的手機許多不貞的對話紀錄而上網求助。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者楊庭蒝／綜合報導

一名二婚人妻近日在PTT發文，透露自己在查看丈夫手機時，意外發現對方的Instagram竟追蹤了7、800位「巨乳小網紅」，訊息欄裡更充斥著各種主動邀約吃飯、搭訕的字句。更令她震驚的是，老公甚至在Threads上，頻頻在正妹發的「約唱歌、約吃飯、約炮」貼文下留言報名。即便她已經攤牌，對方仍故態復萌，甚至學會刪訊息，讓她不禁質疑：「這段婚姻還有救嗎？」

這位媽媽表示，自己曾有一段15年的婚姻，卻因前夫外遇而離婚。後來遇到現任老公，對方多年來無微不至地照顧，兩人也組成家庭，擁有房子、車子與兩個孩子，原以為人生走向圓滿。沒想到，某天心血來潮翻看手機，才赫然發現丈夫私下的「秘密生活」。

她指出，老公追蹤的對象五花八門，有人妻也有單親媽媽，「共通點就是胸部很大」。訊息內容則是清一色的搭訕語句，甚至直接問對方「要不要吃飯、認識一下」。雖然丈夫解釋「只是嘴砲」，但過沒幾天又故態復萌，甚至刪除對話記錄，讓她憂心兩人關係恐怕難以挽回。

文章曝光後引發網友熱烈討論。許多人直言「發公開留言還可以說是玩笑，但私訊就嚴重踩線了」、「攤牌一次之後，感覺就回不去了，建議還是離婚」。

也有網友提出另一層擔憂，認為與其害怕外遇，更要小心他被詐騙，「妳要擔心的不是外遇，而是家庭錢被騙走」、「7、800個巨乳小網紅？九成都是假帳號」、「搞不好最後不只婚姻破裂，還欠下一屁股債」。

另有人理性分析指出，「不帥、不富、不幽默，網紅根本不會理他」，認為這種行為多半是空想，頂多圖個虛榮感而已。