　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

搭配愛三協同作戰　強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

軍聞社／記者蔡枋澐18日台北電

「2025年臺北國際航太暨國防工業展」於今（18）日在臺北南港展覽一館舉行，中科院「強弓飛彈系統」首次陳展亮相。

「強弓飛彈」為我國自行研發最新一代防空飛彈系統，具備在中高空層攔截戰術彈道飛彈之能力，相較於低層飛彈防禦系統，能在中層攔截來襲威脅，與低層防空系統形成重層防禦網，提供更大的防護範圍。搭配中科院自行研發最新一代主動式相列強弓雷達，採用全固態模組之主動電子掃描陣列天線，提供對戰術彈道飛彈目標更高更遠的偵追性能，可搭配弓三及愛三飛彈執行協同作戰，強化區域防空整合能力。

圖文：遙控無人機防禦系統

 「遙控無人機防禦系統」為中科院針對商用級無人機威脅所開發，使重要基（陣）地建立全天候偵蒐能力，可有效涵蓋各飛行基地禁航區範圍，並具備主動告警能力。全系統整合威脅預警雷達、被動偵測系統、光電目獲系統、干擾系統及系統操控臺，配賦攜行式干擾槍供人員執行機動式防禦；其中，中科院與加拿大AirShare公司簽訂OVERWATCH INTERCEPTOR系統整合協議，將針對中科院反制無人機系統（Counter-Unmanned Aerial System）結合雙方技術優勢，導入該公司具備降落傘功能的低成本「彩帶式火箭彈系統」硬殺攔截手段。

【2025臺北航太展】　2.75吋火箭車載砲塔系統

同樣來自中科院研發可搭載高爆彈頭、鋼珠彈頭及音爆彈頭的「2.75吋火箭車載砲塔系統」，其酬載包含「光電偵搜儀」與「2.75吋火箭砲塔」，具行動監偵、隨停即打能力，可視戰場環境現況，機動停駐於適當或隱蔽位置，執行各項作戰任務。光電偵搜儀鎖定目標後，系統能自動完成彈道解算，另可接收雷達目獲資訊，執行備位追鎖與帶砲射擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

國防自主走向國際　中科院導入彩帶火箭攔截反制無人機

強化整體作戰　三軍聯合實彈射擊火力壓制

搭配愛三協同作戰　強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

強弓飛彈系統正式亮相　台北航太展秀國防51項新武器

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

國防自主走向國際　中科院導入彩帶火箭攔截反制無人機

強化整體作戰　三軍聯合實彈射擊火力壓制

搭配愛三協同作戰　強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

強弓飛彈系統正式亮相　台北航太展秀國防51項新武器

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

她託「白菜寶寶」出國找代理孕母卡關　吵到快離婚怒告求償75萬

國防自主走向國際　中科院導入彩帶火箭攔截反制無人機

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

玉兔認挺孕肚散步超吃力！　「腰痠到走不動」自爆靠游泳解救

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

軍武熱門新聞

空軍一聯隊80年隊慶5架IDF衝場

強弓飛彈系統亮相臺北航太展

央視自曝福建艦最大弱點

強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

三軍聯合實彈射擊火力壓制

解放軍新歌背景出現台北101：插旗寶島

中科院飛行駕駛滾轉模擬空間迷向

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

能飛60小時！陸新無人機試飛成功

驚雷-1射程覆蓋關島、夏威夷

印度：用普通雷達就能找到殲-20蹤跡

TOS-1噴火坦克　24發全射秒毀村莊

李棟樑出資2億支持5年敬軍慰問

學霸+飛霸！航母飛行員比當太空人難

更多熱門

相關新聞

強弓飛彈系統亮相臺北航太展

強弓飛彈系統亮相臺北航太展

「2025年臺北國際航太暨國防工業展」將於114年9月18至20日，在臺北南港展覽一館舉行，由主辦單位「中華民國對外貿易發展協會」邀集國內外航太及國防工業廠商共同參展，國防部今日於展場召開記者會，說明此次「國防館」參展內容規劃。

中科院飛行駕駛滾轉模擬空間迷向

中科院飛行駕駛滾轉模擬空間迷向

美女氣象官守護遠航安全

美女氣象官守護遠航安全

敦睦遠航登太平島巧遇綠蠵龜產卵

敦睦遠航登太平島巧遇綠蠵龜產卵

核3廠8-16公里全域輻射監測

核3廠8-16公里全域輻射監測

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面