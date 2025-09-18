搭配愛三協同作戰　強弓系統中高空層攔截彈道飛彈

軍聞社／記者蔡枋澐18日台北電

「2025年臺北國際航太暨國防工業展」於今（18）日在臺北南港展覽一館舉行，中科院「強弓飛彈系統」首次陳展亮相。

「強弓飛彈」為我國自行研發最新一代防空飛彈系統，具備在中高空層攔截戰術彈道飛彈之能力，相較於低層飛彈防禦系統，能在中層攔截來襲威脅，與低層防空系統形成重層防禦網，提供更大的防護範圍。搭配中科院自行研發最新一代主動式相列強弓雷達，採用全固態模組之主動電子掃描陣列天線，提供對戰術彈道飛彈目標更高更遠的偵追性能，可搭配弓三及愛三飛彈執行協同作戰，強化區域防空整合能力。





「遙控無人機防禦系統」為中科院針對商用級無人機威脅所開發，使重要基（陣）地建立全天候偵蒐能力，可有效涵蓋各飛行基地禁航區範圍，並具備主動告警能力。全系統整合威脅預警雷達、被動偵測系統、光電目獲系統、干擾系統及系統操控臺，配賦攜行式干擾槍供人員執行機動式防禦；其中，中科院與加拿大AirShare公司簽訂OVERWATCH INTERCEPTOR系統整合協議，將針對中科院反制無人機系統（Counter-Unmanned Aerial System）結合雙方技術優勢，導入該公司具備降落傘功能的低成本「彩帶式火箭彈系統」硬殺攔截手段。

同樣來自中科院研發可搭載高爆彈頭、鋼珠彈頭及音爆彈頭的「2.75吋火箭車載砲塔系統」，其酬載包含「光電偵搜儀」與「2.75吋火箭砲塔」，具行動監偵、隨停即打能力，可視戰場環境現況，機動停駐於適當或隱蔽位置，執行各項作戰任務。光電偵搜儀鎖定目標後，系統能自動完成彈道解算，另可接收雷達目獲資訊，執行備位追鎖與帶砲射擊。