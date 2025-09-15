「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

遠航任務橫跨萬浬，氣候變化對航程安全影響甚鉅，為因應海上氣象變化，每年敦睦支隊都會納編大氣海洋局官兵，執行每日預報與風浪監測工作，透過各種設備即時掌握可能影響任務的天候變化，並於第一時間提供決策參考，協助支隊幹部調整航線，確保艦隊航程順利。

這次納編支隊氣象官吳宜蓁中尉表示，支隊航行期間主要透過「氣象傳真機」接收鄰近區域如日本、澳洲、美國等國家的海象廣播資訊，並搭配FBB500設備下載國內大氣海洋局的衛星雲圖及最新預報資料，全天候進行天候分析與監控。

吳中尉提到，此次遠航中曾接獲低氣壓生成的預警，透過滾動式更新掌握低氣壓發展動向，並及時通報支隊重要幹部參酌調整航線，以避開可能的風浪威脅，她坦言，雖然現今氣象預報技術已大幅提升，但面對瞬息萬變的天候，仍須不斷比對資料、反覆修正預測，才能在關鍵時刻為支隊爭取反應時間。

值得一提的是，除了氣象預測工作，吳中尉也參與了本次南沙靠泊前的水文測量任務，她表示，在進入南沙港口前，除了依靠海圖資料，也會搭配簡易測量裝備，提前派遣小艇前往港口進行水深測量，即時回報水深數據，以確保艦艇可安全停靠。

此外吳宜蓁中尉也分享自己首次在海外任務中的心情，她表示，能在國外參加升旗典禮、聽到國歌響起，看著國旗緩緩升起的那一刻，真的很感動，自己身為海軍的一份子，能親身參與敦睦遠航訓練任務，不僅是責任，更是榮耀。