　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

核3廠8-16公里機動作業　陸海空全域輻射監測合作應變

軍聞社／記者林庭暉高雄12日電

114年「核安第31號演習」實兵演習昨（11）日以陸、海、空域環境輻射監測作業為演練重點，在核能安全委員會輻射監測中心統籌下，由陸軍36、39化學兵群及航特部、化生放核訓練中心、空勤總隊及海巡署支援實施海、空及陸域偵測，全方位展現各應變單位輻射偵測量能與跨單位協同合作能力。

今年一連3日的核安演習實兵演練中，國軍化學兵部隊與陸航、資通電、後備等相關支援單位，再度展現國軍寓訓練於救災，是一支「平時能救災，戰時能作戰」的戰力精實勁旅。在當天的陸域偵測中，距核能3廠8至16公里範圍，由36化學兵群以核生化偵檢車，採機動方式實施偵測演練，配合核安會輻射偵測中心及台電公司共同執行的核3廠8公里範圍內偵測，監測輻射擴散情形，並將數據回傳輻射數據圖數化系統，作為中央災害應變中心狀況判斷及災害評估依據。

空域偵測則由陸航602旅及空勤總隊支援UH-60M通用直升機，載運39化學兵群及核安會輻射監測中心人員帶領監測裝備，採水平間距飛行，進行大範圍區域內監測污染分布圖與輻射熱點位置等資訊，作為民眾防護行動決策參考，以及救災作業人員部署動線的重要依據。

▲▼無人機將數據即時回傳至輻射數據系統。（圖／軍聞社）

至於海域偵測，則由海巡署載運輻射監測中心人員執行海水取樣與檢測；現場同時展示無人機輻射偵測技術，以及由屏東科技大學南部備援實驗室進行農林漁牧樣品接收與分析演練。

此外，為使各界了解國軍具備化生放核專業能量及裝備，在演練現場也陳展核生化偵檢車、國軍輻射安全暨決策諮詢機動管制車，由專人向核安會及評估委員、觀摩人員說明，特別是國軍輻射安全暨決策諮詢機動管制車，整合輻射安全危害評估、部隊輻射劑量管制、人員輻射劑量管制、劑量佩章計測、影像監視、環境輻射監測、指管通資等系統，可使部隊有效掌握前線狀況，大幅提升核能災防能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口
吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！
開出大樂透3.15億　彩券行曝「超旺」關鍵
柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」　家屬認出照片報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

核3廠8-16公里機動作業　陸海空全域輻射監測合作應變

首次！日本監測到「福建號航空母艦」　航向台灣海峽

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

核3廠8-16公里機動作業　陸海空全域輻射監測合作應變

首次！日本監測到「福建號航空母艦」　航向台灣海峽

藍葦華床戰楊富江「很多遍，很耗體力」　唐從聖初體驗穿肉色褲「空幹」

林依晨、吳可熙《失明》重現親密擺拍！　挑戰禁忌情慾戲口碑場秒殺

27歲台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！警長父親手逮人

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

停車30小時「被收1280」車主氣炸　台中停管處回應了

交保為何差這麼多？律師解析「柯文哲vs.陳怡君」3大差異

國道3號深夜嚴重車禍！車輛翻覆倒路中　車上3人緊急送醫

社工幫籌葬禮費　4年後吃宵夜被員警盯上「真相超感人」

Aston Martin推「敞篷跑車60周年紀念版」！雙車型各限量60輛Q4交付

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

軍武熱門新聞

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

核3廠8-16公里全域輻射監測

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

驚雷-1射程覆蓋關島、夏威夷

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

南韓運輸機緊急降落沖繩　10多人遭懲處

東風5爆炸威力逾長崎原子彈200倍

東風-5C有多大？3輛軍車才拉得下

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

中國電科「光纖水聽器」實物曝光

紅旗-29「衛星殺手」可攔截到大氣層外

金正恩元旦演說：核武按鈕就在我桌上

國軍曾「上海大轟炸」2300人傷亡

最速隱身戰機SR-71「黑鳥」！

更多熱門

相關新聞

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

「三叉山事件」發生在二戰方歇、和平甫啟之際。1945年9月10日，一架載運美、澳、荷籍獲釋盟軍戰俘返國的美軍轟炸機「清算者」（Liquidator），在西太平洋颱風「烏蘇拉」（Ursula）肆虐下，於中央山脈南端、海拔逾3,000公尺的三叉山失事墜毀，機上25人無一生還。

五支部補油庫油管搶修強化戰力

五支部補油庫油管搶修強化戰力

磐石軍艦雙舷加油高度默契專業

磐石軍艦雙舷加油高度默契專業

裝甲586旅立即備戰強化快速應處

裝甲586旅立即備戰強化快速應處

敦睦支隊帶12強球具重現台灣之光

敦睦支隊帶12強球具重現台灣之光

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

賴清德：已開放貝里斯白蝦進口

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

直擊／公館圓環掰掰！　公車地下道封路23:35正式走入歷史

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面