核3廠8-16公里機動作業　陸海空全域輻射監測合作應變

軍聞社／記者林庭暉高雄12日電

114年「核安第31號演習」實兵演習昨（11）日以陸、海、空域環境輻射監測作業為演練重點，在核能安全委員會輻射監測中心統籌下，由陸軍36、39化學兵群及航特部、化生放核訓練中心、空勤總隊及海巡署支援實施海、空及陸域偵測，全方位展現各應變單位輻射偵測量能與跨單位協同合作能力。

今年一連3日的核安演習實兵演練中，國軍化學兵部隊與陸航、資通電、後備等相關支援單位，再度展現國軍寓訓練於救災，是一支「平時能救災，戰時能作戰」的戰力精實勁旅。在當天的陸域偵測中，距核能3廠8至16公里範圍，由36化學兵群以核生化偵檢車，採機動方式實施偵測演練，配合核安會輻射偵測中心及台電公司共同執行的核3廠8公里範圍內偵測，監測輻射擴散情形，並將數據回傳輻射數據圖數化系統，作為中央災害應變中心狀況判斷及災害評估依據。

空域偵測則由陸航602旅及空勤總隊支援UH-60M通用直升機，載運39化學兵群及核安會輻射監測中心人員帶領監測裝備，採水平間距飛行，進行大範圍區域內監測污染分布圖與輻射熱點位置等資訊，作為民眾防護行動決策參考，以及救災作業人員部署動線的重要依據。

至於海域偵測，則由海巡署載運輻射監測中心人員執行海水取樣與檢測；現場同時展示無人機輻射偵測技術，以及由屏東科技大學南部備援實驗室進行農林漁牧樣品接收與分析演練。

此外，為使各界了解國軍具備化生放核專業能量及裝備，在演練現場也陳展核生化偵檢車、國軍輻射安全暨決策諮詢機動管制車，由專人向核安會及評估委員、觀摩人員說明，特別是國軍輻射安全暨決策諮詢機動管制車，整合輻射安全危害評估、部隊輻射劑量管制、人員輻射劑量管制、劑量佩章計測、影像監視、環境輻射監測、指管通資等系統，可使部隊有效掌握前線狀況，大幅提升核能災防能力。