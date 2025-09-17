強弓飛彈系統正式亮相　台北航太展秀國防51項新武器

軍聞社／記者蔡枋澐報導

「2025年臺北國際航太暨國防工業展」將於114年9月18至20日，在臺北南港展覽一館舉行，由主辦單位「中華民國對外貿易發展協會」邀集國內外航太及國防工業廠商共同參展，國防部今日於展場召開記者會，說明此次「國防館」參展內容規劃。

軍備局獲得管理處處長李鵬霄少將表示，為落實政府「國防自主」及「和平四大支柱行動方案」政策，國防部今年以「韌性國防、厚植國力」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北區人才招募中心等7個單位，以國防專館參展，展示國防實力、促進全民國防共識的展覽空間，提供國人近距離接觸及互動機會，感受國軍堅毅守護家園的決心。

李處長指出，今年國防館規劃「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」等4大展區，總計展出51項新式武器裝備及人才招募活動，並透過實體裝備、模型、圖表、多媒體播放及模擬器操作，搭配專人解說，讓參觀民眾更加認識國防科技發展成果，深化全民國防觀念，強化國防自主信心。

▲中科院「強弓飛彈系統」正式亮相（右側），「強弓飛彈發射架」（後方）。

在「聯合作戰武器裝備展區」部分，依據「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，規劃聯合作戰模擬場景，其中亮點展品展出「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭發射系統」、「AJT型機」、「輕型巡防艦」等28項武器裝備，具體呈現「多域拒止、韌性防衛」能量與穩定持久戰力。

「無人載具展區」則展出「勁蜂Ⅰ至Ⅳ型攻擊無人機」、「電動無人自駕戰術車」、「小型快速無人艇」及「水下自主無人多功能載具」等19項無人載具，展現我國整合產業技術能量、發展軍用商規在地化生產及跨國合作的成果，持續建構不對稱戰力優勢，並帶動無人機產業升級。

▼「勁蜂Ⅲ型攻擊無人機」為國內首款X型機翼，可垂直起降轉態飛行的攻擊型無人機。

而「軍民通用科技展區」，以「高透光度電磁脈衝屏蔽舷窗」、「DTC VHF通信機」及「下一代智慧警監系統」等3項展品，攜手國內、外廠商共同引進、發展關鍵技術，提升國內產業供應鏈能量，邁向國防自主與經濟發展雙贏的目標。

至於「國軍人才招募專區」，則透過互動體驗與導覽解說，讓民眾認識國防武力發展現況，以寓教於樂方式，深化優秀青年全民防衛理念，激發對國軍的認同，吸引優質青年投身軍旅或加入研發團隊，展現國防人力厚植國力的重要意涵。