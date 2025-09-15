　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

▲無人機飛行模擬系統。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者呂尚俞報導

國家中山科學研究院航空研究所近年持續投入模擬器研發，展現自主能量與技術成果，從無人機飛行模擬系統、飛行駕駛滾轉平臺，到通用型飛行模擬驗證平臺，均已成為國軍訓練與系統驗證的重要裝備，強化部隊作戰效能。

中科院指出，無人機飛行模擬系統主要用於銳鳶二型操作訓練，具備自動起降模式，操作者僅需事先設定航線，即可完成飛行任務，藉由模擬訓練降低人員風險，並有效減輕油料等成本負擔。專案總工程師李建偉表示，系統可在地面完成目標辨證與操作熟悉，不僅提升效益，更能確保人員安全。

▲▼中科院展現模擬器研發能量　多項系統提升國軍訓練效益。圖為飛行駕駛滾轉平臺。（圖／軍聞社）

▲飛行駕駛滾轉平臺。

此外，為讓飛行員瞭解真實戰機的操控感受，中科院研製飛行駕駛滾轉平臺，採用六軸動感技術，具備360度滾轉功能，能模擬F-16等戰機俯衝翻滾時的震撼感。工程師蔡耀庭指出，該平臺除了一般飛行訓練外，還能模擬空間迷向等緊急狀況，藉由先期體驗，可有效降低實機操作風險。

同時，中科院也自主研製通用型飛行模擬驗證平臺，艙體外觀比照國際先進戰機設計，內部採數位化座艙，並具備高度彈性與整合能力，可快速模擬不同機型的飛行特性。工程師徐郁婷說明，系統搭配220度弧形螢幕與多臺雷射投影機，提供逼真沉浸環境，並能透過軟硬體整合，支援空用裝備測試，有效縮短研發流程。航空所所長邱祖湘則強調，未來將朝向虛實整合，推展至部隊兵棋推演，提升全方位訓練能量。

除飛行領域外，中科院亦依據陸軍需求，自113年起量產「紅隼火箭彈訓練雷指器」，模擬發射器操作、擊發音效與瞄準流程，讓官兵於室內外均能進行射擊訓練，修正姿勢並熟悉射擊要領，作為基礎訓練的重要裝備，進一步奠定實彈操作的基礎。

▼通用型飛行模擬驗證平臺。

▲▼中科院展現模擬器研發能量　多項系統提升國軍訓練效益。圖為通用型飛行模擬驗證平臺。（圖／軍聞社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行
台南調查官外流「偵查秘密」給綠能公司　遭停職起訴10萬交保
陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」
用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜
坂口健太郎爆劈腿「不去釜山影展了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

解放軍新歌模擬「攻佔總統府」　台北101成背景高唱：插旗寶島

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

蔡依林歡度45歲生日 暖謝粉絲極致應援讓她無比受寵

今彩539一晚開出5注頭獎　每人分得480萬！3注來自同間彩券行

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

完全喪失同時起降艦載機能力　央視自曝福建艦最大弱點

F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

驚現黑腹虎頭蜂蜂巢　埔里綜合球場移除後封閉至9／18

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

台灣高齡社會引護理人力荒　暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

軍武熱門新聞

解放軍新歌背景出現台北101：插旗寶島

美女氣象官守護遠航安全

敦睦遠航登太平島巧遇綠蠵龜產卵

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

央視自曝福建艦最大弱點

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

中科院飛行駕駛滾轉模擬空間迷向

驚雷-1射程覆蓋關島、夏威夷

核3廠8-16公里全域輻射監測

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

陸新型100式坦克大秀智能化

「低空突防剋星」YLC-18型雷達

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

更多熱門

相關新聞

美女氣象官守護遠航安全

美女氣象官守護遠航安全

遠航任務橫跨萬浬，氣候變化對航程安全影響甚鉅，為因應海上氣象變化，每年敦睦支隊都會納編大氣海洋局官兵，執行每日預報與風浪監測工作，透過各種設備即時掌握可能影響任務的天候變化，並於第一時間提供決策參考，協助支隊幹部調整航線，確保艦隊航程順利。

敦睦遠航登太平島巧遇綠蠵龜產卵

敦睦遠航登太平島巧遇綠蠵龜產卵

核3廠8-16公里全域輻射監測

核3廠8-16公里全域輻射監測

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

五支部補油庫油管搶修強化戰力

五支部補油庫油管搶修強化戰力

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面