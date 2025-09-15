F-16俯衝翻滾　中科院飛行駕駛滾轉平臺模擬空間迷向

▲無人機飛行模擬系統。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者呂尚俞報導

國家中山科學研究院航空研究所近年持續投入模擬器研發，展現自主能量與技術成果，從無人機飛行模擬系統、飛行駕駛滾轉平臺，到通用型飛行模擬驗證平臺，均已成為國軍訓練與系統驗證的重要裝備，強化部隊作戰效能。

中科院指出，無人機飛行模擬系統主要用於銳鳶二型操作訓練，具備自動起降模式，操作者僅需事先設定航線，即可完成飛行任務，藉由模擬訓練降低人員風險，並有效減輕油料等成本負擔。專案總工程師李建偉表示，系統可在地面完成目標辨證與操作熟悉，不僅提升效益，更能確保人員安全。

▲飛行駕駛滾轉平臺。

此外，為讓飛行員瞭解真實戰機的操控感受，中科院研製飛行駕駛滾轉平臺，採用六軸動感技術，具備360度滾轉功能，能模擬F-16等戰機俯衝翻滾時的震撼感。工程師蔡耀庭指出，該平臺除了一般飛行訓練外，還能模擬空間迷向等緊急狀況，藉由先期體驗，可有效降低實機操作風險。

同時，中科院也自主研製通用型飛行模擬驗證平臺，艙體外觀比照國際先進戰機設計，內部採數位化座艙，並具備高度彈性與整合能力，可快速模擬不同機型的飛行特性。工程師徐郁婷說明，系統搭配220度弧形螢幕與多臺雷射投影機，提供逼真沉浸環境，並能透過軟硬體整合，支援空用裝備測試，有效縮短研發流程。航空所所長邱祖湘則強調，未來將朝向虛實整合，推展至部隊兵棋推演，提升全方位訓練能量。

除飛行領域外，中科院亦依據陸軍需求，自113年起量產「紅隼火箭彈訓練雷指器」，模擬發射器操作、擊發音效與瞄準流程，讓官兵於室內外均能進行射擊訓練，修正姿勢並熟悉射擊要領，作為基礎訓練的重要裝備，進一步奠定實彈操作的基礎。

▼通用型飛行模擬驗證平臺。