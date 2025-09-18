　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

▲▼阿北小草見面會-吳欣盈（圖／記者周宸亘攝）

▲吳欣盈曾任台灣民眾黨立委，擔任時任黨主席柯文哲副手，搭檔參選2024年總統大選（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈告超基因生技公司（已改名再生緣細胞生技公司），要求歸還她兒子分離提取幹細胞所剩的臍帶血等「四寶」，台北地院今（18日）判吳可取回從「四寶」分離提取的幹細胞，但「四寶」僅剩殘餘組織、不在合約保存範圍內，且已銷毀，判業者不必歸還「四寶」器官原物也不用賠償，可上訴。

本案源於吳欣盈2023年2月以45歲高齡產子、初為人母，簽約將兒子的「四寶」委託超基因，包括臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤，從中分離提取幹細胞並加以妥善保存，同年雙方關係鬧僵，各自發函終止契約，多次協商未果，吳欣盈今年（2025年）提告，要求超基因交付從「四寶」提取的幹細胞，並歸還「四寶」器官原物，若無法歸還，每樣須賠償100萬元。

吳欣盈今在個人臉書PO文回應一審判決，強調「媽媽的胎盤和臍帶是愛，不是廢棄物！」感謝法院給她「一個溫暖的擁抱」，雖然結果沒能滿足她全部請求，但她尊重司法、感謝一路支持她的朋友們，她強調「這不只是我一個人的戰役，而是為了提醒社會：科技與產業的發展，必須以『人性』為基礎，以『尊重』為底線」。

吳欣盈在PO文指出「就算過程很長，我依然會堅持，直到有一天，這份母子間的愛能被完整守護。因為有些東西，無價、不可取代」。至於是否上訴，將等收到判決書再決定。

▲▼（業配）超基因議題行銷。（圖／記者周宸亘攝）

▲超基因生技公司近期改回公司舊名「再生緣」。（資料照／記者周宸亘攝）

超基因今同樣回應感謝法院專業審慎、最終釐清事實與法律真相，「再生醫療的專業，應當被理解與尊重；司法的判斷，終將還原事實與公道」，並自詡審理期間雖承受誤解與壓力，仍努力維護每位儲存家庭的權益與資料安全，然而吳欣盈要求「原物返還」，暴露她對再生醫療專業程序理解的不足。

超基因指出，盼本案讓大眾更加理解，再生醫療長期保存且具醫療應用價值的對象，是「幹細胞」而非原始的臍帶血、胎盤或羊膜等組織本體，「唯有建立正確的知識與觀念，方能避免誤解，並將再生醫療的專業成果，真正運用於守護健康、造福家庭」，超基因「未曾、也絕不會輕忽任何一份託付」。

北院今判決理由指出，超基因以LINE傳訊息給吳欣盈催繳契約餘款58萬元，不符合雙方合約所定「書面通知催告」，超基因以欠費為由終止雙方合約的方式不合法，反而是吳欣盈寄發律師函向超基因表達終止契約的意思，超基因收文後，才算合法終止契約。

法官認定合約終止後，吳欣盈有權要求超基因以「合乎當時科技之方式」交付幹細胞，超基因不得以吳欣盈未填寫「提領單」為由拒絕，此部分判決吳勝訴。

但法官指出，雙方本案合約最終目的，是以符合國家標準方式、冷凍保存從「四寶」分離提取的種源幹細胞、間質幹細胞，吳欣盈雖主張條文出現「保存臍帶血」等用語，然而雙方締約真意，實為分離提取前要保存「四寶」、分離提取後就改為保存「幹細胞」。

法官指出，分離提取幹細胞的過程，要將「四寶」組織切成碎片，加入分解酵素、離心過濾等步驟萃取，過程中，「四寶」被消耗到不具原型，僅遺留殘餘組織，吳欣盈在合約中並未表明要領回，超基因當然無義務保存這些殘餘組織。

吳欣盈主張終止契約前，超基因仍跟她開會討論「四寶返還」，足以推論「四寶」未因提取幹細胞而滅失，法官指吳欣盈仍有所誤解，而超基因已依《廢棄物清理法》與主管機關相關規定，銷毀本件僅剩殘餘組織的「四寶」，也不可能返還。

法官據此判決吳欣盈索討「四寶」器官原物的訴求敗訴，且超基因至今妥善保存幹細胞，並未毀損、滅失，吳欣盈也沒舉證超基因受託保存幹細胞有何過失，所以超基因無須賠償，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／輝達入股！英特爾飆漲27％　美股半導體族群開盤走強
快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保
快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了
名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別
快訊／樺加沙颱風生成！路徑逼近台灣
男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

影片曝光！桃園BMW超速自撞分隔島「滾一圈起火」幾乎燒燬

大安站外驚悚衝突！台大碩士生遭雙節棍猛砸　血流滿地目擊者嚇傻

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭64歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交還

小三男童浴室昏倒搶救4天亡！身上有不明外傷　檢警解剖查死因

做陰莖增大術卻遇劣醫慘沒命　50歲男曾任調查官離職逾11年

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

影片曝光！桃園BMW超速自撞分隔島「滾一圈起火」幾乎燒燬

大安站外驚悚衝突！台大碩士生遭雙節棍猛砸　血流滿地目擊者嚇傻

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭64歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交還

小三男童浴室昏倒搶救4天亡！身上有不明外傷　檢警解剖查死因

做陰莖增大術卻遇劣醫慘沒命　50歲男曾任調查官離職逾11年

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了

快訊／輝達入股！英特爾飆漲27％　美股半導體族群開盤走強

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

首勝到手！凱樂6局好投壓制　樂天桃猿5比2逆轉擊敗富邦悍將

曾莞婷入圍金鐘放縱吃喝　憂紅毯形象失控：每天這樣沒問題嗎？

陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

《最親愛的陌生人》釜山首映掌聲不斷！　林志玲盛讚西島秀俊、桂綸鎂

【泰格與雪兒】離我遠一點

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面