快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

▲吳欣盈曾任台灣民眾黨立委，擔任時任黨主席柯文哲副手，搭檔參選2024年總統大選（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈告超基因生技公司（已改名再生緣細胞生技公司），要求歸還她兒子分離提取幹細胞所剩的臍帶血等「四寶」，台北地院今（18日）判吳可取回從「四寶」分離提取的幹細胞，但「四寶」僅剩殘餘組織、不在合約保存範圍內，且已銷毀，判業者不必歸還「四寶」器官原物也不用賠償，可上訴。

本案源於吳欣盈2023年2月以45歲高齡產子、初為人母，簽約將兒子的「四寶」委託超基因，包括臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤，從中分離提取幹細胞並加以妥善保存，同年雙方關係鬧僵，各自發函終止契約，多次協商未果，吳欣盈今年（2025年）提告，要求超基因交付從「四寶」提取的幹細胞，並歸還「四寶」器官原物，若無法歸還，每樣須賠償100萬元。

吳欣盈今在個人臉書PO文回應一審判決，強調「媽媽的胎盤和臍帶是愛，不是廢棄物！」感謝法院給她「一個溫暖的擁抱」，雖然結果沒能滿足她全部請求，但她尊重司法、感謝一路支持她的朋友們，她強調「這不只是我一個人的戰役，而是為了提醒社會：科技與產業的發展，必須以『人性』為基礎，以『尊重』為底線」。

吳欣盈在PO文指出「就算過程很長，我依然會堅持，直到有一天，這份母子間的愛能被完整守護。因為有些東西，無價、不可取代」。至於是否上訴，將等收到判決書再決定。

▲超基因生技公司近期改回公司舊名「再生緣」。（資料照／記者周宸亘攝）

超基因今同樣回應感謝法院專業審慎、最終釐清事實與法律真相，「再生醫療的專業，應當被理解與尊重；司法的判斷，終將還原事實與公道」，並自詡審理期間雖承受誤解與壓力，仍努力維護每位儲存家庭的權益與資料安全，然而吳欣盈要求「原物返還」，暴露她對再生醫療專業程序理解的不足。

超基因指出，盼本案讓大眾更加理解，再生醫療長期保存且具醫療應用價值的對象，是「幹細胞」而非原始的臍帶血、胎盤或羊膜等組織本體，「唯有建立正確的知識與觀念，方能避免誤解，並將再生醫療的專業成果，真正運用於守護健康、造福家庭」，超基因「未曾、也絕不會輕忽任何一份託付」。

北院今判決理由指出，超基因以LINE傳訊息給吳欣盈催繳契約餘款58萬元，不符合雙方合約所定「書面通知催告」，超基因以欠費為由終止雙方合約的方式不合法，反而是吳欣盈寄發律師函向超基因表達終止契約的意思，超基因收文後，才算合法終止契約。

法官認定合約終止後，吳欣盈有權要求超基因以「合乎當時科技之方式」交付幹細胞，超基因不得以吳欣盈未填寫「提領單」為由拒絕，此部分判決吳勝訴。

但法官指出，雙方本案合約最終目的，是以符合國家標準方式、冷凍保存從「四寶」分離提取的種源幹細胞、間質幹細胞，吳欣盈雖主張條文出現「保存臍帶血」等用語，然而雙方締約真意，實為分離提取前要保存「四寶」、分離提取後就改為保存「幹細胞」。

法官指出，分離提取幹細胞的過程，要將「四寶」組織切成碎片，加入分解酵素、離心過濾等步驟萃取，過程中，「四寶」被消耗到不具原型，僅遺留殘餘組織，吳欣盈在合約中並未表明要領回，超基因當然無義務保存這些殘餘組織。

吳欣盈主張終止契約前，超基因仍跟她開會討論「四寶返還」，足以推論「四寶」未因提取幹細胞而滅失，法官指吳欣盈仍有所誤解，而超基因已依《廢棄物清理法》與主管機關相關規定，銷毀本件僅剩殘餘組織的「四寶」，也不可能返還。

法官據此判決吳欣盈索討「四寶」器官原物的訴求敗訴，且超基因至今妥善保存幹細胞，並未毀損、滅失，吳欣盈也沒舉證超基因受託保存幹細胞有何過失，所以超基因無須賠償，可上訴。