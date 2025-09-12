首次指導民眾應對敵軍！台灣「新民防手冊」將出版　打擊假訊息

▲台灣即將於下周出版新版「台灣全民安全指引」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣將於下週發布新版民防安全手冊，首次明確指導民眾遇敵方士兵時的應對指引，並警示任何關於台灣投降的傳言皆為假訊息。手冊以卡通角色呈現防災與軍事應變知識，提醒民眾在自然災害、疫情或中國軍事威脅下，須互相守護並做好準備，以應對可能的緊急情況，凸顯面對外部威脅時的防衛決心與全民動員精神。

根據《路透社》先行取得的內容，新版「台灣全民安全指引」手冊封面為橘紅色設計，適合各年齡層使用，共29頁，繪有象徵台灣民眾的卡通人物。標語則寫著「當危機來臨時：保護彼此，守護心愛的家園」。手冊提供實用防災資訊，包括如何透過手機應用程式找到防空避難所、準備緊急包的內容與分配方式，以及家人和寵物的安全注意事項。

▼即將於下周出版新版「台灣全民安全指引」在桃園加快印刷。（圖／路透）

▲國安會副秘書長林飛帆受訪。（圖／路透）

負責此次更新的國安會副秘書長林飛帆指出，手冊編寫參考了包括捷克、法國在內其他民主國家的生存指南，並結合台灣在地情況與全球安全形勢，尤其考量俄烏戰爭對國際安全局勢的影響。

手冊列出多種可能的軍事情境，從海底電纜遭破壞、網路攻擊、敵國檢查台灣船隻等前兆行動，到全面軍事入侵的高風險情況。手冊提醒，敵對外部勢力可能透過假訊息、深偽影片及本地協力者分化台灣社會、削弱民眾士氣，「若台灣遭遇軍事入侵，任何政府已投降或國家已被擊敗的說法都是假訊息」。

在戰時，若發現疑似敵方存在，民眾應迅速撤離或到遠離窗戶的安全地點避難，並避免拍照、錄影及上傳，以免危及軍事部署。

▲國防部全民防衛動員署物力動員處處長沈威志。（圖／路透）

國防部全民防衛動員署物力動員處處長沈威志表示，「這可能危及軍事行動，對防禦作戰不利」。手冊還指出，中國製科技設備如相機、DeepSeek AI，以及社群平台微信（WeChat）、抖音（TikTok），在危機時可能被敵方利用，民眾應保持警覺。

此外，手冊針對家庭與兒童提供指導，教導家長如何與孩子討論潛在危機。林飛帆強調，「目標不是讓民眾感到恐懼，而是提供資訊幫助大家建立應對策略，讓每個人能在真正危機發生時更從容應對」。他指出，許多家長過去不清楚如何與孩子討論緊急情況，而手冊可作為有效工具，增進家庭防災與安全意識。