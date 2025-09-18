隨機殺人魔vs恐怖情人誰可怕？　他的論點讓大家靜默

▲張兆志。（圖／翻攝臉書／張兆志 喬志先生）

記者葉國吏／綜合報導

台中顏姓女大生遭前男友駱姓男子砍殺31刀慘死，震驚全台，引發社會廣泛討論。男星張兆志也針對此事件發表看法，他提醒大家，若必須進行分手談判，務必選擇公開且安全的場所，避免悲劇重演。

張兆志回顧過去相似的情殺案例，提到11年前台大張姓男生因女友提出分手，竟狠砍對方47刀，甚至對遺體做出不堪行為。對比捷運隨機殺人案，張兆志指出，社會對隨機殺人事件的記憶深刻，但對情殺案卻輕忽忘卻。他直言：「恐怖情人可能比隨機殺人魔更可怕，尤其是人們對這類案件的淡漠。」

▲駱姓少年。（圖／記者白珈陽攝）

他分享自己在演講中探討這兩類事件時，現場總有人質疑兩者怎麼能比較，但張兆志分析，隨機殺人魔的威脅是針對所有人，因而引發群體反抗；情殺案則因牽涉個人感情，旁人多採漠視態度。他更形容情殺加害人像「導向飛彈」，不計代價追著目標，精準輸出傷害。

張兆志最後提出警戒，情殺加害人往往對受害者的生活細節了如指掌，危險性不容低估。他提醒，談判要在有公權力或人多的安全環境進行，避免因感情糾葛付出生命代價。他呼籲社會關注此類事件，希望不再有因愛情而遇害的受害者。