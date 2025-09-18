「股市冥燈」禍不單行！凌晨揭Meta落井下石　妖股吃掉她年薪

▲股市冥燈巴逆逆。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者葉國吏／綜合報導

被投資人視為股市冥燈的網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」禍不單行，在近日被康霈*（6919）、金居（8358）重傷之後，就連meta也落井下石，直接無預警關閉她的IG帳號。

巴逆逆18日凌晨發文「有機會可以散播出去，讓受害者知道自己不是唯一」，指出「這幾個月讓人感到AI的恐怖，阿祖大概是這感覺的推手 」。她透露5月底開始，IG莫名被flag一堆「危險言論」、7月開始到8月底IG開始被停權，接著來來回回被停權到解除5次。「大帳號不幸的永久停權，9月1號我的FB被抓一篇2023年的發文說是成人性暗示，停止我的盈利功能。」

▲巴逆逆因妖股金居讓她虧掉整年薪水。

巴逆逆透露，9月18日FB小帳號被通知散佈仇恨，帳號變成不會讓新粉絲看到。「中間的過程能接觸到的，只有跟AI一樣的客服，而且什麼忙都幫不上，只會一直貼條款給你。審核更別想真人審核，依舊是AI審核。」

巴逆逆表示，在這過程中，能感受到的只有普通創作者對上大公司的無力，以及當AI擁有的絕對判斷權力時的恐怖；他不會給你任何的機會，就算他是錯的也是一樣。「這件事情並不會止步與社交軟體，未來極有可能會被應於在現實的社會。在這個不斷追求獲利的社會，最終被犧牲的還是我們普通人民吧。」