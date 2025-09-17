不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

▲只要掌握幾個簡單的心理學小技巧，就能在生活裡悄悄影響人際互動與決策，讓自己看起來更聰明、更有自信。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想在人際互動、決策判斷甚至日常溝通中更游刃有餘嗎？心理學研究指出，一些看似微小的技巧，卻能在生活裡產生巨大影響力。從如何開口提問，到如何用小動作展現親和力，這些細節都能幫助我們化解尷尬、提升好感度，甚至避免做出衝動決定。以下國外網站《Bright Side》就整理出7個經過科學驗證的心理小技巧，讓你在職場、愛情與日常生活中都更聰明、更順手，快一起來看看有哪些吧！

1、決策前先停一拍

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「發生事情」與「我們反應」之間，其實有個小小的空隙，藏著思考與感受。如果我們急著行動，往往會被衝動帶著走，做出不理想的決定。這就是所謂的「停、察覺、選擇」（Pause-Notice-Choose, P-N-C）。就像四分衛不會立刻把球丟出去，而是會先停一下、觀察場上的變化，再決定傳給誰。棒球打者也是同樣，在短短毫秒間做出「要不要揮棒」的選擇。多這一步停頓，你的決策會更精準。

2、「放下阻隔」的小技巧

當你手上拿著一杯飲料，無形中就形成一個小小的心理屏障。試著把杯子移到一旁，或是輕鬆握著，而不是緊緊抓住，這樣能傳達出「我很放鬆、我很開放」的訊號。甚至你還能把杯子變成互動的道具，一邊看著對方眼睛，一邊慢慢啜飲，這樣的小停頓會讓對話更有張力，留下深刻印象。

3、富蘭克林效應

心理學上有個有趣的現象：當別人為你做了一個小忙之後，他們反而更容易喜歡你。原因是，他們會下意識地合理化這個行為：「既然我願意幫他，那應該是因為我喜歡他吧。」下次想拉近關係，不妨請對方借你一支筆或行動電源，效果比你想像中還好。

4、分心放鬆法

如果有人想激怒你，你可以玩一個小小的心理遊戲：想像你和對方隔著一個巨大的水族箱，厚厚的玻璃讓聲音完全傳不過來。你只能看到他們的嘴在動，但聲音就像靜音的假唱影片一樣。這時候，你就安全地待在自己的安靜泡泡裡，不受影響。

5、「因為」的魔力

1970年代，哈佛學者Ellen Langer做過一個實驗：有人在影印機前排隊時，試著用不同說法插隊。

＊單純詢問：「不好意思，我只有五頁，可以先影印嗎？」 → 60% 同意

＊加上「因為」但理由很弱：「不好意思，我只有五頁，可以先影印嗎？因為我要影印。」 → 93% 同意

＊加上「因為」和強理由：「不好意思，我只有五頁，可以先影印嗎？因為我趕時間。」 → 94% 同意

差別在哪？就是那個「因為」。即便理由很明顯，大腦依然會自動認為「有因為 = 有道理」，所以更容易答應。

6、模糊帶過的藝術

有時候最好的回答，其實是「模糊的回答」。當你不想回應、不想被追問，或單純想保留一點神祕感時，模稜兩可就是最好的策略。這不是說謊，而是用一層淡淡的霧氣包住答案，讓對方知道「追問也得不到更多」，自然就收手了。很多時候，未知比真相更有力量。

7、轉移到讚美的話題

當有人問你那種經典又難回答的問題，例如「你什麼時候要生小孩？」與其尷尬或防衛，不如直接把話題轉到對方身上。笑著稱讚他們的小孩很可愛、很聰明，甚至大方肯定他們的教養方式。這樣一來，不只順利避開了敏感問題，還讓對方感覺超棒，對話氣氛也立刻變得輕鬆。