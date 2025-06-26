拚加薪1萬！代理教師偽造「政大碩士證書」　連吃2罪這下慘了

▲代理教師持偽造的碩士證書申請改敘加薪，還參加其他學校教職甄選，遭檢察官提起公訴。（示意圖／取自pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓代理老師去年持偽造的政大碩士證書，向康寧小學申請提高敘薪，被校方發現造假提告，王男認罪被法院依詐欺未遂罪判拘役50天，得緩刑2年，沒想到王男幾乎在同時，持相同的假學位證書，參加士東國小教職甄選，經調查局發現後移送，台北地檢署26日再依偽造文書罪將王男起訴。

據了解，王男原本已取得台北市康寧小學代理教師資格，但聘任薪級只有170元，王男為了爭取245元的碩士薪級，讓月收入增加約1萬元，在2024年6月間，持偽造的政大碩士學位證書，向學校佯稱取得法學院碩士在職專班學為，申請改敘薪級。

康寧小學7月底向政大查證，隨即獲得回覆王男並非政大在校師或畢業校友，王男不但丟了康寧小學的工作，還被檢察官依詐欺取財未遂等罪嫌起訴後，王男在法院審理時坦承犯行，獲判拘役50天、得易科罰金，但可緩刑2年免坐牢。

不過王男涉嫌在被康寧小學抓包後，又在同年8月間持相同的假學歷證書，參加士東國小的代理教師甄選，這次王男很快就被識破而沒獲得新工作，案經調查局移送後，台北地檢署再依偽造特種文書等罪起訴。