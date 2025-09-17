身體不適掛急診　台南婦「理智斷線」毆打護理師！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿秀（化名）今年4月間因身體不適前往醫院就診，卻在急診室內徒手毆打護理師，導致護理師受傷，因而挨告。台南地院法官認為，阿秀不思克制情緒，竟出手毆打正在執行醫療業務的護理師，行為確實不妥，日前依犯傷害罪，判處她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿秀在醫院急診室毆打護理師。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿秀今年4月間因為身體不適，前往台南市某醫院急診室就診，她明知護理師當時正在執行醫療業務，竟一時情緒失控在急診室內徒手毆打對方，導致護理師受到胸部鈍挫傷、左上肢鈍挫傷等傷害。

阿秀到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。檢方認為阿秀的行為涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員執行醫療業務時施強暴、刑法第277條第1項之傷害等罪嫌，訊後依法將她起訴。

台南地院法官表示，阿秀不思克制情緒，竟在護理師執行醫療業務時出手打人，未能尊重醫療專業，不僅妨害醫療業務執行，也對醫病關係造成損害，減損整體醫療士氣，間接影響到其他就醫病人及家屬的權益與安全，考量到她已經坦承犯行，但至今尚未與受害護理師達成和解或賠償損害，最終依犯傷害罪，判處她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。