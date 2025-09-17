小行星撞地球怎麼辦？　陸探索防禦方案：2029年實施高速撞擊

▲大陸正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

「小行星撞地球」一向是科幻電影的熱門題材，但在現實中如何應對小行星的威脅，全球科學家仍在進行探討。大陸探月工程總設計師、深空探測實驗室主任兼首席科學家吳偉仁介紹，在不久的將來，大陸將實施小行星動能撞擊驗證任務，通過觀測、撞擊及聯合監測評估防禦效果。

「小行星防禦」一般指的是近地小行星，它們的軌道與地球軌道相交，或是將來被行星引力擾動後可能與地球軌道相交，而導致與地球相撞的風險。6600萬年前使恐龍滅絕的元凶，就被科學界普遍認為是一顆直徑至少10公里的小行星擊中墨西哥猶加敦半島地區所導致。

在日前舉辦的第三屆深空探測（天都）國際會議上，大陸科學家提出了建設近地小行星探測防禦體系的構想。陸媒《京報網》介紹，大陸深空探測實驗室提出近地小行星撞擊任務，執行任務的航天器計劃於2027年使用長征三號乙運載火箭發射，在2029年對目標小行星2015 XF261實施撞擊。

航天器將以觀測器與撞擊器組合體的方式發射升空，而後分別實施深空機動，其中觀測器將飛掠金星借力助推，於2029年初率先抵達目標小行星開始伴飛，對它的大小、形狀、成分、結構、軌道等特性開展全方位的前期觀測，研究其起源、軌道遷移歷史和未來演化趨勢。

報導指，待摸清「家底」後，撞擊器再於2029年4月實施高速撞擊。撞擊完成後，觀測器還將繼續對目標小行星展開後續觀測，以評估撞擊效果。簡單總結，這項任務擬採用的是「伴飛+撞擊+伴飛」的模式。

目前初步確定了用於觀測器的4台科學載荷，包括光譜及激光（台灣稱雷射）三維探測儀、中視場彩色相機、探測雷達、塵埃與粒子分析儀。任務全程將通過天地聯合方式，採用近距離高速成像技術，對小行星軌道與地形的變化以及濺射物分布等撞擊效應進行研究，以評估撞擊效果，揭示撞擊動量傳遞規律，為未來實施小行星防禦任務提供理論支撐和決策依據。

