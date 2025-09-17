　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小行星撞地球怎麼辦？　陸探索防禦方案：2029年實施高速撞擊

▲▼大陸正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務。（圖／翻攝央視）

▲大陸正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

「小行星撞地球」一向是科幻電影的熱門題材，但在現實中如何應對小行星的威脅，全球科學家仍在進行探討。大陸探月工程總設計師、深空探測實驗室主任兼首席科學家吳偉仁介紹，在不久的將來，大陸將實施小行星動能撞擊驗證任務，通過觀測、撞擊及聯合監測評估防禦效果。

「小行星防禦」一般指的是近地小行星，它們的軌道與地球軌道相交，或是將來被行星引力擾動後可能與地球軌道相交，而導致與地球相撞的風險。6600萬年前使恐龍滅絕的元凶，就被科學界普遍認為是一顆直徑至少10公里的小行星擊中墨西哥猶加敦半島地區所導致。

在日前舉辦的第三屆深空探測（天都）國際會議上，大陸科學家提出了建設近地小行星探測防禦體系的構想。陸媒《京報網》介紹，大陸深空探測實驗室提出近地小行星撞擊任務，執行任務的航天器計劃於2027年使用長征三號乙運載火箭發射，在2029年對目標小行星2015 XF261實施撞擊。

航天器將以觀測器與撞擊器組合體的方式發射升空，而後分別實施深空機動，其中觀測器將飛掠金星借力助推，於2029年初率先抵達目標小行星開始伴飛，對它的大小、形狀、成分、結構、軌道等特性開展全方位的前期觀測，研究其起源、軌道遷移歷史和未來演化趨勢。

報導指，待摸清「家底」後，撞擊器再於2029年4月實施高速撞擊。撞擊完成後，觀測器還將繼續對目標小行星展開後續觀測，以評估撞擊效果。簡單總結，這項任務擬採用的是「伴飛+撞擊+伴飛」的模式。

目前初步確定了用於觀測器的4台科學載荷，包括光譜及激光（台灣稱雷射）三維探測儀、中視場彩色相機、探測雷達、塵埃與粒子分析儀。任務全程將通過天地聯合方式，採用近距離高速成像技術，對小行星軌道與地形的變化以及濺射物分布等撞擊效應進行研究，以評估撞擊效果，揭示撞擊動量傳遞規律，為未來實施小行星防禦任務提供理論支撐和決策依據。

▼大陸正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務。（圖／翻攝央視）

▲▼大陸正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務。（圖／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍火商浮報軍購售價、超收行政管理費　審計部：追回近54億元
徐國勇否認光復節　蔣萬安：賴清德是哪國總統？遵守哪國憲法？
快訊／新台幣強升！　再見「29」字頭
女大生慘死！命案現場遺留「粉色髮絲」　黑狗嗅聞血腥味
徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講
快訊／金價再刷歷史新高！
竹科工程師70秒灌「1公升的眼淚」暴斃　酒吧老闆、店長慘了
國民黨「萊爾校長」紓壓球首波預購開賣　500顆3分鐘全秒殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小行星撞地球怎麼辦？　陸探索防禦方案：2029年實施高速撞擊

廣東人引進非洲「生命之樹」成功存活兩棵　壽命最長可達5000年

清華學霸在美炫富秀7億年薪引調查　美司法部：詐欺犯在逃狀態

中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭命中胸口「釘在駕駛座上」

陸配亞亞感傷「骨肉分離之痛誰懂？」　被不公對待「深信」家會團聚

兩岸500人參加湘台會　湖南省長：推動全面恢復湘台直航

情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

小行星撞地球怎麼辦？　陸探索防禦方案：2029年實施高速撞擊

廣東人引進非洲「生命之樹」成功存活兩棵　壽命最長可達5000年

清華學霸在美炫富秀7億年薪引調查　美司法部：詐欺犯在逃狀態

中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭命中胸口「釘在駕駛座上」

陸配亞亞感傷「骨肉分離之痛誰懂？」　被不公對待「深信」家會團聚

兩岸500人參加湘台會　湖南省長：推動全面恢復湘台直航

情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

中壢轎車撞路燈車頭全毀　駕駛多處擦挫傷「酒測值0.91」

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中一張有望現賺28萬元

黨主席選舉遭嗆「朱家天下傅家黨」　朱立倫跳針：大家都加油

首度公開！美軍在日本部署「泰風飛彈系統」　射程涵蓋北京上海

鹿晗關曉彤爆分手！8年生日祝福「首度中斷」　13個月零同框

檢警勘查大峽谷！美濃阿婆攔路申冤：報案都沒用　警否認吃案

美打「台灣牌」戰略焦慮　解放軍談「台灣地位論」：是中國一個省

R17世運站東側A5街廓公辦都更　打造高雄半導體產業聚落新核心

小鬼驟逝5年…Junior喝醉狂喊「我要去找他」！妻心疼：他真的很想你

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

大陸熱門新聞

情侶住飯店「嘿咻遭偷拍」　竟收陌生訊息勒索：真的好騷

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

陸配亞亞感傷遭不公對待「深信」家會團聚

3歲娃展現書法功　網驚：拿到蘇軾秘笈嗎

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文就漲粉20萬！

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

中美「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商邊調整邊生存

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

AIT稱臺灣主權未定　中方嗆：早回歸了

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

湖南省長：推動全面恢復湘台直航

更多熱門

相關新聞

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

近日召開的第三屆深空探測天都國際會議上，大陸探月工程總設計師吳偉仁介紹，大陸正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務，驗證小行星防禦方案可行性。

陸首次完成「白日」地月太空衛星雷射測距 如萬米外瞄準一根髮絲

陸首次完成「白日」地月太空衛星雷射測距 如萬米外瞄準一根髮絲

最危險小行星「死神星」2029年逼近地球

最危險小行星「死神星」2029年逼近地球

NASA警告：小行星撞地球將重演！

NASA警告：小行星撞地球將重演！

小行星擦地球！科學家憶車里雅賓斯克事件

小行星擦地球！科學家憶車里雅賓斯克事件

關鍵字：

近地小行星小行星撞地球深空探測

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

全台變天！　米塔颱風估明生成

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面