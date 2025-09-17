「絕對能源」涉吸金1.7億！檢調第二波搜索　總經理等4人遭聲押

絕對集團總經理吳思漢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、劉人豪／台北報導

絕對能源等3家系列公司的負責人邱志豪，涉嫌在3年內吸金高達1.7億元，台北地檢署8月發動第一波搜索行動，包含邱志豪在內共7人均被聲押禁見。北檢昨（16日）指揮調查局台北市調查處進行第二波行動，搜索約談總經理吳思漢、業務等5人到案說明，訊後認為吳男等4人涉犯銀行法、加重詐欺等罪聲押禁見。

回顧案情經過，北檢可疑帳戶預警中心接獲金融機構通報情資，向調查局洗錢防制組調取相關資料後，發現絕對能源等公司資金流動異常，經溯源追查，進而發現這起吸金詐騙案。專案小組懷疑，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路等3家公司，從2023年5月起，以舉辦說明會等方式，向投資人推廣特別股股權，其中甲種股權年利約25％，乙種股權年利42％，兩種投資方案都可在3年半後，由公司原價買回。

然而，絕對能源未經許可擅自對外發行有價證券，已涉及違法吸金、詐欺及洗錢等罪，檢調在8月發動第一波行動，兵分16路進行搜索，並在訊後向法院聲押禁見包含公司負責人邱志豪在內共7人。

檢調本月16日發動第二波行動，搜索總經理吳思漢等人的居住所，並通知吳男、業務等共5人到案說明，訊後認為吳男等4人涉犯銀行法、加重詐欺等罪聲押禁見。