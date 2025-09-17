　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他談加薪竟遭開除　前公司改聘6菜鳥搞不定「主管也丟飯碗」

▲▼面試。（示意圖／CFP）

▲公司開除要求加薪的員工，結果導致系統不穩，反而大量流失客戶。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

印度一名資深軟體工程師要求調薪10%，竟因此遭到開除。前公司為了彌補職缺，新聘僱6名新員工才能勉強接手，但仍處理失當，大量流失客戶與投資人信心，最終當初決定開除他的主管，也跟著丟了飯碗。

這名軟體工程師曾任職於一間類似Dropbox的雲端公司，卻是關鍵數據同步系統的唯一開發者與維護者，儘管工作重要性極高，6年來公司卻未配置其他資源或團隊支援，讓他一人承擔所有責任。

更令人不滿的是，工程師偶然發現自己的薪資比同等級同事低了將近10%，於是向公司申請調薪，未料遭到拒絕。不滿之下，他刻意改變工作態度，例如採取彈性工時，不再配合規定的上下班時間，而新上任的部門主管發現後，1個月內就以「曠職」為由將他資遣。

這名工程師離開一陣子之後，才透過前同事口中得知，當初開除他的主管，以及支持這項決定的副總裁，如今都已遭到革職。

原來，公司如今需要6名新員工才能勉強處理他一人的工作量，但系統穩定性仍大幅下降，軟體錯誤頻出。這些狀況導致客戶流失，投資人信心動搖，再加上人事成本激增，成為懲處原因。

工程師在網路論壇Reddit分享親身經歷後，引發網友熱烈留言討論，有人批評，「99%的印度公司高層都有這種心態，拒絕調薪，卻願意聘請更多員工。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／誤發2則停班停課通知！　市府緊急更正
7-11國際咖啡日「買2送2」
賴清德僅40%當選　藍委要推「總統二輪決選制」
江國賓口腔長肉瘤…「嚼檳榔後遺症」悄動刀
20歲女遭狂砍176刀亡！死囚王鴻偉關25年未槍斃　求再審被
17歲少年殺女大生　最短3年可出獄！律師揭重判關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

川普爽翻！1300兵+120匹馬「國王級排場」　英國砸重本熱烈歡迎

機長喝酒「害3航班延誤」！　日本航空37高層遭連坐減薪

他談加薪竟遭開除　前公司改聘6菜鳥搞不定「主管也丟飯碗」

發現女兒「被強拍裸照」勒索　猛爸私刑勒死19歲姪塞桶中焚燒

晶片、藥品關稅將高於25%！　川普：利潤空間更大

入境澳洲「身上攜帶1飾品」沒申報　女星意外違法慘被罰4萬元

槍口瞄準、腳踝綁鐐銬　南韓工人驚悚回憶在美被拘捕

姑姑幫顧小孩！爛醉「翻身壓死」4月大女嬰　巴西人倫悲劇

港媒：川普赴中國是訪問「進入最後安排階段」　取決波音大豆協議

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

川普爽翻！1300兵+120匹馬「國王級排場」　英國砸重本熱烈歡迎

機長喝酒「害3航班延誤」！　日本航空37高層遭連坐減薪

他談加薪竟遭開除　前公司改聘6菜鳥搞不定「主管也丟飯碗」

發現女兒「被強拍裸照」勒索　猛爸私刑勒死19歲姪塞桶中焚燒

晶片、藥品關稅將高於25%！　川普：利潤空間更大

入境澳洲「身上攜帶1飾品」沒申報　女星意外違法慘被罰4萬元

槍口瞄準、腳踝綁鐐銬　南韓工人驚悚回憶在美被拘捕

姑姑幫顧小孩！爛醉「翻身壓死」4月大女嬰　巴西人倫悲劇

港媒：川普赴中國是訪問「進入最後安排階段」　取決波音大豆協議

徐國勇否認台灣光復節　馬辦嗆媚日：應退回中華民國發的薪水

車內侵犯女友人！惡男強脫內褲硬上　辯「失去理智」被起訴

假戀情真詐財！中年女「愛上小林」　急匯「50萬嫁妝」險被騙

2027台海爆發危機？　美前國防部官員不認同：陸動武取決當時情勢

快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

《大嘻哈》阿夫成功嶺受訓「甜告白女友」！　每天收訊息感動吐心聲

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

22年首見人均GDP贏韓國　國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

今天沒有放假！　北市行動防災APP誤發停班課通知急更正

搭小黃「司機一舉動超NG」！蔡阿嘎PO照抱怨：點頭到反胃 網一面倒

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

國際熱門新聞

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

馬路坑洞沒補　他畫大老二火速修好

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

德國怎麼了？420萬人繳不出水電費

3貓被「裝箱棄置」貓咖　箱內全是抓痕

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

川普致敬勞勃瑞福「他是當年最紅的」

等待降息獲利了結　美股收黑125點

北京威脅　帛琉宣稱已處於戰爭狀態

更多熱門

相關新聞

麥當勞宣布徵1000名正職員工

麥當勞宣布徵1000名正職員工

台灣麥當勞宣布招募員工，總共開出1000名正職職缺，包括餐廳儲備幹部、正職服務員等，且針對儲備幹部進行調薪，漲幅超過8%，並歡迎社會新鮮人、中高齡、二度就業與退休人士加入，即日起正式開放報名。

埔榮近4年3度調薪累計11%提升護理人員留任意願

埔榮近4年3度調薪累計11%提升護理人員留任意願

台鐵調薪3%　從業人員發放危險津貼、夜點費「6月入帳」

台鐵調薪3%　從業人員發放危險津貼、夜點費「6月入帳」

泰山擬配息1.35元　基層員工調薪5％

泰山擬配息1.35元　基層員工調薪5％

全家餐飲年薪上看22個月！今年展10家店　開出800個職缺

全家餐飲年薪上看22個月！今年展10家店　開出800個職缺

關鍵字：

調薪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面