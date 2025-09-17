他談加薪竟遭開除　前公司改聘6菜鳥搞不定「主管也丟飯碗」

▲公司開除要求加薪的員工，結果導致系統不穩，反而大量流失客戶。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度一名資深軟體工程師要求調薪10%，竟因此遭到開除。前公司為了彌補職缺，新聘僱6名新員工才能勉強接手，但仍處理失當，大量流失客戶與投資人信心，最終當初決定開除他的主管，也跟著丟了飯碗。

這名軟體工程師曾任職於一間類似Dropbox的雲端公司，卻是關鍵數據同步系統的唯一開發者與維護者，儘管工作重要性極高，6年來公司卻未配置其他資源或團隊支援，讓他一人承擔所有責任。

更令人不滿的是，工程師偶然發現自己的薪資比同等級同事低了將近10%，於是向公司申請調薪，未料遭到拒絕。不滿之下，他刻意改變工作態度，例如採取彈性工時，不再配合規定的上下班時間，而新上任的部門主管發現後，1個月內就以「曠職」為由將他資遣。

這名工程師離開一陣子之後，才透過前同事口中得知，當初開除他的主管，以及支持這項決定的副總裁，如今都已遭到革職。

原來，公司如今需要6名新員工才能勉強處理他一人的工作量，但系統穩定性仍大幅下降，軟體錯誤頻出。這些狀況導致客戶流失，投資人信心動搖，再加上人事成本激增，成為懲處原因。

工程師在網路論壇Reddit分享親身經歷後，引發網友熱烈留言討論，有人批評，「99%的印度公司高層都有這種心態，拒絕調薪，卻願意聘請更多員工。」