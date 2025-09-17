謝國樑率府會訪問團赴韓簽約　基隆與延壽區簽署友好城市協定

▲台韓城市外交新頁，基隆市與韓國仁川延壽區簽署友好城市協定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑15日率領代表團赴韓國仁川廣域市延壽區，與李載浩區廳長共同簽署友好城市協定，正式宣示兩地在青年交流、促進觀光合作、永續發展海洋文化、創新經濟等領域展開深度交流。謝國樑親切地用韓語的「哥」尊稱李廳長，並強調期望透過此次締盟，與擁有松島國際都市優勢的延壽區互相借鏡及攜手共進，推動基隆城市治理升級，並建立長久永固的夥伴關係。

謝國樑表示，基隆市與延壽區的交流淵源可追溯至113年10月，在外交部及駐台北韓國代表部見證下，延壽區李載浩區廳長率團至本市簽署「友好交流合作意向書」，確立合作方向，雙方互動熱絡，並交流各項施政經驗。隨後在今年4月，延壽區派出由17位公務人員組成的行政海外研習團訪問基隆，參訪基隆市政建設及港灣文化，並與市府團隊進行業務交流，深化對基隆城市發展的理解。自去年迄今的綿密互動，為今日雙方締結友好城市奠定堅實的基礎。

謝國樑指出，基隆市擁有優越地理位置及完善海陸運輸系統，刻正推動港區轉型計畫，將引進遊艇俱樂部、觀光商場等設施，推動城市海洋育樂文化，打造基隆成為一座融合觀光、休閒與產業與的「海洋綜合基地」。此外，基隆亦將在電力充足的狀態，進行AI基礎設施建置，例如AI數據中心等高科技產業，讓基隆成為北臺灣最具潛力的智慧產業新城市。

而仁川市延壽區鄰近仁川國際機場，為進出該機場必經之地，擁有韓國首座利用海水建成的水上公園「松島中央公園」，以及「仁川經濟自由區」，為亞太地區重要新型永續示範都市及樞紐。期望透過此次締盟，與擁有松島國際都市優勢的延壽區相互借鏡，攜手推動城市治理升級，並為臺韓實質交流再添動能，共創雙贏。

區廳長李載浩指出，今年為延壽區建區30週年，得在此時與基隆市締結為友好城市別具意義，未來將與基隆市互相交流發展，實現共同繁榮的願景。

延壽區議會朴賢珠議長表示，今天的簽署儀式將成為兩地共榮發展的起點，延壽區議會將全力支持延壽區與基隆市的合作交流，拓展國際合作的具體成果。

基隆市姊妹市促進會陳世斌理事長表示，很榮幸參與基隆市與延壽區締結友好城市的歷史時刻，相信兩地的深化交流，將共同開創海洋文化與智慧城市的全新合作模式。

延壽區安排溫暖且活潑的韓國傳統藝術表演，於延壽區市政大樓門口迎接基隆市代表團的到來，且於市政大樓前廣場懸掛本市城市品牌旗幟，紀念兩地友誼及深化城市連結，並安排搭乘松島水上TAXI以水路視角遊覽松島中央公園、參觀市政大樓之CCTV綜合管制中心及災害應變中心、延壽區議會之議場、於韓屋體驗在地韓式烤肉、歡迎晚宴之宮廷式韓式料理等，謝國樑市長及基隆的訪問團對此特別表達感謝。

為紀念兩地正式締結友好城市及感謝延壽區周全的安排，謝國樑市長特別致贈予李載浩區廳長，國立故宮博物院授權設計的「琉璃工藝品《結伴》」，設計概念取材自故宮國寶〈翠玉白菜〉意象，菜葉上的螽斯則以金屬件設計成吸鐵之Memo夾功能，結合現代工藝及生活應用，寓意兩地相知相伴、交流不息。

另致贈「K Star大禮包-山海之間」及「李鵠餅店鳳梨酥禮盒」，內含基隆嚴選伴手禮，如濾掛咖啡、精釀啤酒、海鮮米粉及特色辣椒醬，展現「山海基隆」的城市風貌及創新活力，同時讓延壽區共享基隆百年糕餅的獨特風味，傳遞誠摯的情誼與祝福。李載浩區廳長也回贈仁川市獨特的綠青瓷茶具組，展現韓國古代青瓷美學及工藝特色。

韓國仁川延壽區人口約42萬人、預算規模達新臺幣200億以上，與基隆市相當，本次簽署儀式於延壽區廳舉行，雙方先後觀賞延壽區30週年紀念影片及基隆市宣傳影片，展現城市特色及發展願景。儀式後，由延壽區李載浩區廳長設宴款待基隆市政府代表團，並有延壽區議會朴賢珠議長及多位區議員出席，雙方在輕鬆氛圍中暢談合作願景。