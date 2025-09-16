GG硬不起來「不是不行了」！泌尿醫解密4大迷思

▲戴定恩表示，40至70歲的男性中，超過一半有過勃起功能障礙，這並非單純心理壓力、年紀問題，可能是身體警訊。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩在臉書發文指出，40至70歲男性中，超過一半有過勃起功能障礙（ED）的經驗，但多數人因尷尬而選擇隱忍或尋求來路不明的補品。他強調，「硬不起來」並非單純心理壓力或年紀問題，可能是身體警訊。而他也針對4點常見的疑問一一解答，提醒民眾應勇敢就醫，「看完你會知道：不是你不行，是該讓醫師幫你行！」

許多人以為勃起困難源於心理壓力，不過戴定恩揭露，血管、神經、荷爾蒙及用藥習慣都可能影響功能。糖尿病、高血壓、心臟病、睪固酮不足，都可能導致血流受阻，使勃起受影響。他提醒，這不是單純心病，而是身體發出的警訊，應盡早檢查，避免延誤治療。

市面上號稱壯陽的偏方與補品，但戴定恩說，這些產品多數缺乏科學驗證，甚至可能損害肝腎功能，或與原本的藥物產生交互作用。真正有效的方式包括口服藥物（如PDE5抑制劑）、陰莖震波治療、荷爾蒙補充，甚至手術治療。戴定恩強調，治療關鍵在於「找出原因，對症下藥」。

許多患者擔心「一旦吃藥就得一輩子依賴」。戴定恩對此解釋，有些人只是暫時性功能障礙，短期配合藥物與生活調整，就能恢復狀況。藥物不是標籤，而是幫助患者重拾自信與節奏的工具，應以正向態度看待。

戴定恩提醒，勃起功能障礙不僅是性生活困擾，更可能是全身性疾病的早期警號。例如血壓、血糖或膽固醇異常，都可能率先透過功能下降反映。他建議民眾一旦出現相關症狀，應同步檢查心血管與代謝狀況，避免忽略潛在疾病。

戴定恩最後強調，「硬不起來」不代表能力不足，而是需要被正視的健康問題。勃起功能障礙是可以治療的問題，只要患者願意求助，絕大多數人都能在專業協助下恢復自信。