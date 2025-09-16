代銷天王愛犬「胃扭轉」暴斃…求償122萬！西北訓犬學苑盼還清白

▲解剖報告顯示，薩摩耶猝逝與訓犬學苑無關，學苑盼釐清真相還清白。圖為學苑犬隻參加比賽。（圖／西北訓犬學苑官網）

記者莊智勝／台北報導

台北市不動產代銷公會理事長王明正，年初將愛犬薩摩耶送至竹西北訓犬學苑接受訓練，未料僅短短三個月愛犬因「胃扭轉」猝逝憤而提告，並求償122萬元。對此，西北訓犬學苑回應，飼主要求驗屍，經台大動物醫院解剖，最後確認死因是急性「胃扭轉」，無外傷、虐待，也無毒物反應，解剖報告顯示，薩摩耶猝逝與訓犬學苑無關，並重申會配合司法調查，盼釐清真相，還西北訓犬學苑清白。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，王明正2月繳費辦理4個月的住宿訓練，未料5月時學苑人員某日早晨發現薩摩耶失去生命跡象，立即通知飼主。雖然監視器畫面顯示犬隻訓練過程並無異常，但王明正難以接受堅持要求驗屍，最終確認死因為「胃扭轉」。但王明正堅持認為學苑有疏失因此提告，求償122萬元，依慣例詢問學苑是否願意私下和解，對此，學苑負責人認為狗的死與他們無關且金額過高，所以放棄調解直接對簿公堂。

《鏡週刊》報導指出，針對爆料，學苑懷疑有人刻意操作，也不排除是同業惡性競爭，故意將薩摩耶之死導向訓練過度。學苑澄清，薩摩耶入學前，他們都有向王明正說明課程內容，王也簽約、將狗送訓，薩摩耶接受的訓練包括坐下、臥倒、等待之類的命令服從，這些訓練都是在有空調的室內進行，絕對沒有過度訓練。

學苑強調，與他們每天相處的狗突然過世，大家都很傷心、遺憾，他們尊重飼主提告的權力，也會配合司法調查，期盼釐清真相，還西北訓犬學苑清白。

報導也訪問獸醫師鍾劭孟，他表示，當狗出現腹部脹起、乾嘔或倒地不起等症狀時，就有可能是急性胃扭轉，需立刻就醫。他認為，在此案中，若是訓犬學苑過度訓練，症狀當下就會立刻顯現，不可能訓練結束這麼久才發作，但他也坦言，就算在第一時間發現，臨床上要救回的難度仍非常高。