SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

記者蘇晟彥／台北報導

Sony旗下電競系列產品「INZONE」17日將正式上市，本次與知名電競戰隊Fnatic合作開發，以射擊類遊戲遊戲沉浸體驗作為目標，推出電競耳機、滑鼠、鍵盤（TKL）等6款產品，16日也舉辦媒體發表會，搶先曝光全品項產品。

本次INZONE新品與電競戰隊 Fnatic的APEX、特戰英豪成員合作開發，以提升FPS體驗作為目標，透過選手的實戰回饋反覆調教推出，本次共推出

．INZONE H9 II無線降噪耳罩式電競耳機（WH-G910N）

建議售價： 9,900元

．INZONE E9 (IER-G900)入耳式電競耳機

建議售價：4,490元

．INZONE KBD-H75 (KBD-G900 )電競鍵盤

建議售價：8,990元

．INZONE Mouse-A (MSE-G500 )無線電競滑鼠

建議售價： 4,990元

．INZONE Mat-F (MPD-F900) 和 Mat-D （MPD-D700 ）兩款滑鼠墊

建議售價： 1,990元／1,190元

INZONE H9 II、INZONE E9電競耳機 輕裝上陣先聲奪人

Sony 強勢推出專為電競遊戲打造的無線降噪電競耳機第二代升級機種INZONE H9 II，採用和Sony熱銷旗艦級無線降噪耳機WH-1000XM6同級的驅動單體，並具備高性能的振膜結構利用圓頂和邊緣不同材質的設計，傳遞清晰且不失真的音效表現，支援360空間音效技術可提供準確的聲音方位，無論是遠處敵方腳步聲亦或低沉的聲響都能精準判斷，再加上卓越的降噪技術讓玩家可更專注在遊戲中；隨附USB-C® 無線接收器支援2.4GHz超低延遲性連線，確保玩家不會錯失先機

INZONE H9 II的整體結構設計也同步升級，重新規劃的頭帶更能平均分散重量，耳罩也採用兼具柔軟觸感與隔音效果的合成皮革，機身僅260克即使長時間配戴依然舒適穩固；電池長效續航力高達30小時並支援充電同時使用耳機，實現玩家隨時on line暢遊虛擬遊戲世界。

全新加入系列陣容的INZONE E9入耳式電競耳機採用全封閉式結構設計，透過Sony長年對耳型的研究開發出貼合各種耳型的入耳設計，能有效屏蔽外界干擾專注於遊戲競賽，同時減少壓迫感有利於長時間佩戴；INZONE E9特別與頂尖團隊Fnatic合作調校適合FPS遊戲取向的音效表現，此外，還可透過電腦啟動INZONE Hub 應用軟體的等化器功能，依照偏好優化音效帶來更為客製的聽感，為玩家打造輕裝上陣、先聲奪人的出色體驗。

▼INZONE H9 II 全罩式耳機。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼INZONE E9入耳式電競耳機。



INZONE KBD-H75 電競鍵盤

Sony 首款INZONE KBD-H75 電競鍵盤依據Fnatic職業電競選手回饋，採用75%的鍵位配置，同時取消鍵位分離以實現更緊密的鍵盤設計，讓滑鼠移動空間更為靈活；鍵盤配置便利的旋鈕可直接操控音量，軸體設計搭配雙軌穩定器以減少按鍵晃動，強化打字的穩定性和快速擊出效率，支援高達 8000Hz 的輪詢率，實現極速的訊號傳輸，更全面地提升 FPS 遊戲體驗！INZONE KBD-H75整體採用墊片座固定鋁合金定位夾板，能有效吸震強化響應速度並實現更順暢觸感與清脆聲響，提升長程比賽的舒適度。

INZONE Mouse-A 無線電競滑鼠

根據 Fnatic 頂尖選手的反覆測試，INZONE Mouse-A以最佳化的48.4g重量問世，高剛性的框架加入中空的玻璃微珠，同時兼具輕量化以及穩定性；具備高達90小時電池續航力，亦搭載 INZONE 獨家開發3950IZ 專屬感應器，支援8000 Hz 輪詢率保持高效能的穩定性並確保低延遲表現，配備最高 30,000點/吋 (DPI) 的追蹤解析度、70G 線性加速度，以及 750吋/秒 (IPS) 追蹤速度，即使在極端的加速下仍具備可靠的追蹤速度和靈敏度；INZONE Mouse-A採用光學開關透過光學原理無須物理觸擊，大幅提升反應速度在遊戲中可搶得先機，此外，不論是滾輪滾動、側邊按鈕的觸感回饋皆與頂尖選手合作測試不斷優化，打造流暢的操作性讓玩家在高壓對戰中依然穩定發揮。

▼ KBD-H75採用TKL設計，留出大空間讓手部能更靈活操作。



▼Mouse-A 重量僅48.4g，但是否過輕還是因人而異。

