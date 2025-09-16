　
社會 社會焦點 保障人權

竹北詐騙集團！「幽靈機車」提款規避查緝　越南籍車手遭逮畫面曝

▲▼ 「幽靈機車」驚現跨區提款熱點　外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲「幽靈機車」驚現跨區提款熱點，外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

一名疑似跨區詐騙車手在竹北轄區出沒，因騎乘的機車登記車主早已過世，引發警方高度懷疑。經警調查後，成功循線破獲一個活躍於多處提款熱點的「跨區車手集團」，當場起獲不明來源提款卡2張及現金8萬元，並進一步鎖定3名共犯，初步研判其中一人為上游車手頭，全案已移送新竹地檢署偵辦。

警方指出，8月28日19時許，竹北警分局專案小組針對轄內提款熱點展開布控。警方在監視器畫面中發現一輛機車行跡詭異，該車屢次於提款熱點出現，卻經查車籍資料，車主竟已死亡多時，騎乘者則經常更換面孔。異常情況立刻引起警方注意，立即派出線上警力擴大搜尋。

▲▼ 「幽靈機車」驚現跨區提款熱點　外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝）

專案小組在短時間內成功攔查該名騎士，經查為一名越南籍嫌犯，身上查獲兩張來路不明的提款卡，以及現金8萬元。警方懷疑此人並非單獨犯案，遂擴大偵辦，並會同新湖警分局進一步追查。

▲▼ 「幽靈機車」驚現跨區提款熱點　外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝）

隨後，警方鎖定嫌犯曾出入的一間旅館，果然在房內查獲3名共犯，初步調查發現，這個車手集團自今年7月起，已在竹北轄區提款熱點提領49筆、在新豐、湖口地區則提領多達70筆，累積金額驚人。警方研判，此集團分工明確，疑似由上游成員負責提供人頭帳戶與提款卡，下游車手則分散於各大提款熱點提領贓款，試圖規避警方查緝。

▲▼ 「幽靈機車」驚現跨區提款熱點　外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹北警分局表示，詐騙集團為規避警方鎖定，常以外籍人士或臨時招募的「車手」提領贓款，甚至利用早已失效的機車車籍資料，企圖掩人耳目，但最終仍難逃警方法網。警方也呼籲民眾，切勿因一時貪念加入車手行列，涉案不僅須面臨刑責，更可能成為詐騙集團的棄子。

▲▼ 「幽靈機車」驚現跨區提款熱點　外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方強調，防堵詐騙犯罪需要全民合作，若發現親友異常提領現金，或遭陌生人借用帳戶、提款卡，務必提高警覺，立即通報165反詐騙專線。警方將持續鎖定詐騙集團提領熱點，強化巡邏及科技監控，守護民眾血汗錢不被騙走。

▲▼ 「幽靈機車」驚現跨區提款熱點　外籍車手難逃天羅地網 。（圖／記者楊永盛翻攝）

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雲林夜市驚現神偷阿婆！光速摸走四寶媽9千元

雲林夜市驚現神偷阿婆！光速摸走四寶媽9千元

雲林縣斗六夜市13日晚間發生一起竊案，一名媽媽帶著4名孩子到夜市射氣球攤遊玩，沒想到裝有近萬元安親班費的皮夾竟在短短幾分鐘內遭竊。監視器畫面拍下，一名63歲胡姓婦人假裝研究遊戲，趁被害人專心教孩子時，迅速將手伸進包包，神不知鬼不覺地偷走皮夾。

台中1-8月上千件未成年無照猴上路　釀629人死傷

台中1-8月上千件未成年無照猴上路　釀629人死傷

抖音買車藏陷阱！金門男險遭騙萬元訂金

抖音買車藏陷阱！金門男險遭騙萬元訂金

控臉書淪詐騙溫床　反詐協會助受害人向Meta求償逾千萬

控臉書淪詐騙溫床　反詐協會助受害人向Meta求償逾千萬

退休婦解定存投資虛擬幣　警守住百萬積蓄

退休婦解定存投資虛擬幣　警守住百萬積蓄

