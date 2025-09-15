　
社會 社會焦點 保障人權

誤信「高報酬」話術！公務員退休婦解定存　行員報警攔阻

▲潮州警方勸阻莊婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方勸阻莊婦被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮莊姓婦人透過社群認識網友，對方得知其有投資習慣，遂以「高報酬」話術遊說解除定存改投資虛擬貨幣。她前往潮州華南銀行辦理時，行員察覺異常即通報警方。員警趕抵後說明詐騙案例，莊女才驚覺險遭詐，並在協助下封鎖詐騙Line帳號，成功守住百萬元退休金。

潮州警分局中山路派出所日前下午接獲華南銀行通報，疑似有民眾遭詐騙欲匯款，需要警方協助。

員警江嘉仁與林炫嘉獲報趕往處理，發現一名57歲莊姓婦人因在社群軟體結識詐騙集團成員，遭以「假交友投資」手法誘騙欲購買虛擬貨幣。

經警方瞭解，莊姓婦人透過社群交友認識網友，對方得知其有投資理財習慣，遂以高報酬話術遊說其解除定存，轉投資虛擬貨幣。婦人前往潮州華南銀行櫃檯欲辦理相關手續，警方向莊婦說明此為常見詐騙手法及相關案例，莊女才驚覺受騙，警方並協助其封鎖詐騙Line帳號，避免其受害，成功守住莊婦一百萬元退休金。她對警方與行員的即時提醒深表感謝。

潮州警分局呼籲，凡遇投資高獲利保證、要求加入陌生群組或指示匯款至特定帳戶等情況，民眾務必提高警覺，並可立即撥打110或165專線查證。警方將持續與轄內金融機構攜手合作，加強反詐宣導及演練，共同守護民眾財產安全。

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一名網友表示，近日在小紅書上發現一個帳號，打著「街拍」名義專門偷拍機車上的台灣女生，並宣稱是在分享台女穿搭。雖然畫面中沒有拍到臉，但車牌都沒有打碼。原PO透露自己已經檢舉，不過平台僅回覆「會觀察」，讓他覺得相當無力，於是上網求助，希望大家能一起協助檢舉，也提醒女生們上去檢查是否曾被偷拍，「這種行為真的很噁心」。

