正妹YTR旅韓「拒絕陪睡」被打！　最新影片曝光

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber劉力穎自爆在韓國因拒絕陪睡陌生男子而被暴打，並痛批當地警察很爛，照片曝光後立刻掀起討論及關注。面對各界的意見，劉力穎16日發佈最新影片親自回應。

▲劉力穎在韓國被打。（圖／翻攝自Instagram／liying0731，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧整起事件，劉力穎日前在Threads上發文表示，她和兩名友人在韓國被兩名陌生男子搭訕，其中一位對她的朋友毛手毛腳，另一位也一直跟她勾肩搭背，做出許多不尊重的肢體接觸。她見狀後立刻要求對方不要這樣碰她們，結果對方竟然腦羞動粗。

事件曝光後引起社會討論，對此劉力穎16日發佈最新影片「回應各大新聞媒體 Threads IG Facebook Line 新聞 被弘大韓男暴力事件..」，影片中她展示身上的瘀傷和骨折，坦言身體的痛楚和精神上的衝擊至今仍未完全平復。

劉力穎透露，當警察到場後，並未採取有效措施。儘管現場有監視器可以佐證她的說詞，警方僅登記了她的護照號碼和對方的身份資訊，便讓施暴者離開，甚至未調取任何監視畫面。劉力穎批評警方的態度冷漠，直言這次的處理方式讓她感到深深的無助。

▲劉力穎最新影片露出瘀青。（圖／翻攝YouTube／LIYING LIU 劉力穎）

面對事件的後續發展，劉力穎表示將進一步採取行動，包括驗傷和重新報案。她也在影片中提醒觀眾，韓國治安雖整體良好，但在夜晚外出時仍需保持警惕，尤其是避免單獨前往夜店或酒吧等場所。劉力穎的勇敢分享，不僅揭露了個人的遭遇，也引發更多人對海外旅遊安全和性別暴力議題的關注。