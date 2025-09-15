中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

記者任以芳／北京報導

中美第四次經貿會談9月14日至17日在西班牙馬德里登場，中國官媒《新華社》今晚15日釋出最新消息，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方圍繞TikTok及中方與美方進行坦誠、深入交流，以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識，並且強調「絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。」

▲就中美經貿會談中方新聞發佈會在西班牙馬德里舉行。（圖／翻攝央視）

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰於9月14日至17日率團赴西班牙與美方財政部長貝森特舉行會談，雙方將討論「美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。」

西班牙馬德里當地時間9月15日，就中美經貿會談中方新聞發佈會在西班牙馬德里舉行。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、國家互聯網信息辦公室副主任王京濤出席發佈會。商務部新聞發言人何亞東主持發佈會。

▲中方最新記者會，中美會談TikTok達基本框架共識，李成鋼指出，以合作方式妥善解決相關問題 。（圖／翻攝 央視）

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼稍早指出，過去兩天，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。雙方積極落實中美兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機製作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

李成鋼指出，本次會談，雙方圍繞TikTok及中方有關關切進行了坦誠、深入交流，「就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。」

李成鋼強調，「關於TikTok問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。」

李成鋼表示，中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

▲TikTok問題是中美第四次會談重點角力戰之一。（圖／路透）

今年貝森特與何立峰已先後在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩進行會談，7月底雙方達成共識，關稅休戰再度延長90天直至11月初。雙方試圖透過高層會談維持貿易休戰，減少雙方報復性關稅，恢復大陸稀土礦物對美國的供應流。

這次中美雙方第四次會談，針對TikTok出售案進行角力戰，美國總統川普（Donald Trump）也定調TikTok案件「不賣就禁」，日前再次延長大陸字節跳動出售其短視頻平台TikTok美國業務的期限，為期90天，封殺令期限於9月17日到期，時間點正好是中美雙方談判期間。

關於談判初步結果，中方尚未開記者會之前，川普15日已率先發文透露，美中就TikTok的未來已達成協議，這場長達數年的爭議可能告一段落。