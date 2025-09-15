被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

▲被稱為「藝考素顏狀元」的胡馨怡前往中國傳媒大學報到。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國傳媒大學今（15）日舉行新生開學典禮，其中，因「素顏藝考被連擦妝5次」爆紅的胡馨怡也在今日報到入學。胡馨怡在北京播音統考奪下274分、其後於傳媒學校考獲全國第17名的佳績，過去八個月在質疑與輿論夾擊中持續備考，最終完成錄取。隨後，她也在新生簽名牆寫下「破繭成蝶」，為爭議事件按下停止鍵。

《深港在線》報導，1月9日北京播音統考，胡馨怡素顏進場，因其膚質與五官被懷疑化妝，監考老師以濕巾反覆擦拭、拉扯睫毛近10分鐘，最終確認未上妝並以274分奪得統考狀元；3月27日於中國傳媒大學校考取得全國第17名合格，9月15日持通知書報到，並在新生牆題寫「破繭成蝶」。

該事件在網路上曾引發「嚴格審查維護公平」與「過度擦拭侵害權益」兩派爭論。胡馨怡童年照片及現場被擦至泛紅的影像陸續流出後，「天生麗質」的觀點稍佔上風，她也在微博上以自嘲語氣回應，緩解輿論對立情緒。

胡馨怡的藝考之路並非順風順水，她2月在上海戲劇學院播音專業複試落榜後，把焦點轉向中國傳媒大學，從3月到高考前進入「地獄模式」備考，每天清晨5點起床、深夜仍刷題，還發文強調，「藝考生不是文化課逃兵！」最終，胡馨怡在文化課達線、校考排名具優勢的條件下被錄取。

報到當天，胡馨怡刻意帶著藝考時留下的5張濕巾放在行李箱裡帶往學校，作為「自證與成長」的紀念。中國傳媒大學播音主持藝術學院表示，其專業與文化課成績均符合選拔標準，「藝術人才需要顏值與實力並存。」胡馨怡也明確將未來規劃訂下「不走娛樂圈、專注成為媒體人」的目標。

事件發生後，上戲新增「擦妝覆核」，中傳則要求提交素顏證件照並配合AI臉部識別，同時，坊間也出現「藝考急救套餐」等灰色服務，引發新的公平爭議。