刑事局抄員林製毒工廠！毒梟「百萬好貨」丟公墓落跑…清水落網

▲犯嫌將毒品丟棄公墓。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局中打破獲彰化製毒集團，去年10月發動搜捕行動，順利將張姓主嫌查緝到案，但另名許姓主嫌攜帶毒咖啡包成品開車逃逸，過程中還把毒品丟棄在公墓；同年11月警方在清水區將許嫌拘提到案。警方在本案中查扣市值百萬元毒品，檢方複訊後聲押獲准，近日依毒品罪嫌起訴2人。

刑事局中打六隊去年6月接獲情資，有人在彰化縣員林市經營毒品工廠，製造第三級毒品咖啡包販售牟利，經確認來源可靠，與彰化縣警局員林分局及台中市第六警分局等單位共組專案小組，報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮偵辦。

專案小組鎖定張男（30歲）在去年8月間，承租員林市某三合院當作毒品工廠，再由許男（29歲）將毒品運送販賣；檢警去年10月收網前往逮人，在廠內查獲張男到案，但當時許男正開車載著毒品準備外送，遇到警方攔查時他高速駕車駛離，並將毒品丟棄永靖鄉公墓園區內。

▲專案小組在製毒工廠內查獲張嫌。（圖／記者白珈陽翻攝）



檢警持續追查許男行蹤，於去年11月在台中清水區將他拘提到案。本案警方查扣現金14萬餘元、毒咖啡包2398包、毒品藥錠2大包、毒品原料卡西酮1包（毛重269.62公克）等贓證物，毒品市值約百萬元。警方依毒品罪嫌將張、許移送彰化地檢署，檢方近日依毒品危害防制條例第9條第3項、第4條第3項之製造第三級毒品而混合二種以上之毒品罪起訴。

▲警方查獲毒咖啡包2300多包等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）