UPS貨機降落擦地冒火光　我國運安會與美合作立案調查

▲桃園機場晚間傳出UPS貨機落地時右側發動機擦到跑道的狀況。（圖／翻攝YouTube／遊桃園 Taoyuan Travel）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風影響，桃園機場昨天不少航班紛紛轉降，昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，右側發動機外罩摩擦跑道冒出火花。運安會今早開會決議，將由我國立案調查，同時請美國運輸安全委員會派授權代表接洽合作。

UPS一架747-800貨機昨天晚間從香港飛往桃園機場，降落時發動機疑似摩擦北跑道產生火花，所幸最終未起火，而該貨機降落後也滑行至貨機坪停靠，桃園機場公司隨即關閉北跑道檢修。

據了解，該架貨機目前仍停放在桃園機場等候調查。運安會執行長林沛達今指出，昨天晚間已將航機飛行資料記錄器、駕駛艙通話記錄器帶回，今早召開事故認定審查會議決議由我國立案調查。

林沛達指出，由於事故調查是屬地主義，發生在我國境內就由我國調查，同時也會請美國運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）派授權代表接洽，並互相合作。

他表示，昨天已經初步帶回事故機記錄器，由於資料龐大，目前還在收集資料階段，取得事故機的狀況資料後，會納入調查報告，至於發布調查報告時間，則要依狀況調查決定進度，尚未有時程表。他也說，待資料收集完畢後，該架貨機就能依照維修狀況，由公司決定是否返回。

機場公司表示，昨天晚間8時12分UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、民航局，完成清除FOD及修補道面後，於昨天深夜11時38分重新開放北跑道。

事實上，桃園機場昨天上午11時起就有側風較強情形，離場航班雖然可以順利離場，但不少到場航班基於安全考量重飛或轉降，經機場公司統計，截至昨天下午3時19分已有26架因風切轉降至其他機場。