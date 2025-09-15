屏基率先全台完成「生物適應架」植入　開啟冠狀動脈治療新世代

▲屏基率先全台完成植入冠狀動脈生物適應架。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏基心導管團隊致力於心臟照護26年，推動新醫材治療不遺餘力，因而屏東縣成為全台灣新一代心臟冠狀動脈「生物適應架」最早正式上線的縣市，今年5月，屏基率先完成全台首例正式上架「冠狀動脈生物適應架」（Bioadaptor）治療，並在3個月內已累積完成 24 例病人植入，後續追蹤情況均良好，標誌著心導管介入治療邁向新階段。

冠狀動脈疾病是國人主要的慢性病之一。除了高血壓、高血脂等傳統危險因子外，台灣糖尿病與代謝症候群盛行率偏高，使心血管疾病呈現年輕化趨勢。屏基院長吳榮州指出，冠狀動脈阻塞一旦發生，可能導致心肌缺血甚至心肌梗塞，威脅性命。屏基心導管團隊積極推動新型醫材應用，此次能率先導入「生物適應架」，不僅是醫院的里程碑，更是全台心臟病患者的福音。

心導管手術是治療冠狀動脈狹窄的重要方式之一。傳統裸金屬支架與塗藥支架雖能穩定急性期症狀，但其永久結構會限制血管彈性與自然搏動，長期仍可能增加心血管不良事件風險。

屏基副院長黃偉春表示，生物適應架在設計上融合了藥物塗層與可分解結構。植入後能立即撐開血管並釋放藥物，降低再狹窄風險；約六個月後，可吸收的連結材質分解，特殊釋放結構鬆開，讓動脈恢復自然的位置與曲度，血管得以順應心臟搏動而自然收縮，藉此有效降低心血管不良事件的發生風險。

臨床數據顯示成效亮眼：歐洲研究指出，植入一年後治療失敗率僅 2.35%；日本試驗也證實，三年治療失敗率僅 2.7%，優於塗藥支架7.3%，伴隨更低的心血管不良事件風險。該系統已通過台灣衛福部食藥署審查，為病人帶來新選擇。

65 歲的黃先生在例行健康檢查中發現運動心電圖異常，進一步檢查確診為冠狀動脈左前降支狹窄，屬於穩定型狹心症。屏基副院長黃偉春隨即為他植入生物適應架，成功解除潛在致命風險。

屏基心臟內科主任張雲德強調，屏基除了引進新醫材，更重視「以病人為中心」的照護理念。全國首創將生物適應架、塗藥支架及裸金屬支架納入「心導管介入治療醫病共享決策」。醫療團隊製作衛教海報，協助病人與家屬在充分了解不同支架優缺點後，共同選擇最合適的治療方案。這不僅能增進病人的參與感與安心感，也有助於提升醫病關係、醫療品質與安全性。