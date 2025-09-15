　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏基率先全台完成「生物適應架」植入　開啟冠狀動脈治療新世代

▲屏基率先全台完成植入冠狀動脈生物適應架。（圖／屏基提供）

▲屏基率先全台完成植入冠狀動脈生物適應架。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏基心導管團隊致力於心臟照護26年，推動新醫材治療不遺餘力，因而屏東縣成為全台灣新一代心臟冠狀動脈「生物適應架」最早正式上線的縣市，今年5月，屏基率先完成全台首例正式上架「冠狀動脈生物適應架」（Bioadaptor）治療，並在3個月內已累積完成 24 例病人植入，後續追蹤情況均良好，標誌著心導管介入治療邁向新階段。

▲屏基率先全台完成植入冠狀動脈生物適應架。（圖／屏基提供）

冠狀動脈疾病是國人主要的慢性病之一。除了高血壓、高血脂等傳統危險因子外，台灣糖尿病與代謝症候群盛行率偏高，使心血管疾病呈現年輕化趨勢。屏基院長吳榮州指出，冠狀動脈阻塞一旦發生，可能導致心肌缺血甚至心肌梗塞，威脅性命。屏基心導管團隊積極推動新型醫材應用，此次能率先導入「生物適應架」，不僅是醫院的里程碑，更是全台心臟病患者的福音。

心導管手術是治療冠狀動脈狹窄的重要方式之一。傳統裸金屬支架與塗藥支架雖能穩定急性期症狀，但其永久結構會限制血管彈性與自然搏動，長期仍可能增加心血管不良事件風險。

屏基副院長黃偉春表示，生物適應架在設計上融合了藥物塗層與可分解結構。植入後能立即撐開血管並釋放藥物，降低再狹窄風險；約六個月後，可吸收的連結材質分解，特殊釋放結構鬆開，讓動脈恢復自然的位置與曲度，血管得以順應心臟搏動而自然收縮，藉此有效降低心血管不良事件的發生風險。

臨床數據顯示成效亮眼：歐洲研究指出，植入一年後治療失敗率僅 2.35%；日本試驗也證實，三年治療失敗率僅 2.7%，優於塗藥支架7.3%，伴隨更低的心血管不良事件風險。該系統已通過台灣衛福部食藥署審查，為病人帶來新選擇。

65 歲的黃先生在例行健康檢查中發現運動心電圖異常，進一步檢查確診為冠狀動脈左前降支狹窄，屬於穩定型狹心症。屏基副院長黃偉春隨即為他植入生物適應架，成功解除潛在致命風險。

屏基心臟內科主任張雲德強調，屏基除了引進新醫材，更重視「以病人為中心」的照護理念。全國首創將生物適應架、塗藥支架及裸金屬支架納入「心導管介入治療醫病共享決策」。醫療團隊製作衛教海報，協助病人與家屬在充分了解不同支架優缺點後，共同選擇最合適的治療方案。這不僅能增進病人的參與感與安心感，也有助於提升醫病關係、醫療品質與安全性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／SJ官宣！　台北大巨蛋確定加場
快訊／龔益霆遭搜索！　帶回約談
24短裙妹露腿光腳被逮　畫面曝光
才剛答應法官謹言：忍耐1天　柯文哲又轟檢察官「惡劣」
陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　直喊兩次：哥哥做X嗎
以為撞死人！　肇事男輕生亡　
檢緊咬接觸證人陳智菡！　柯文哲辯：人太多難避免
快訊／象山步道驚見發臭屍！　警急拉封鎖線
柯文哲問「手機何時還我？」：希望我是曼德拉不是伍子胥
快訊／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　候審室等結果「免上戒具」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

10月將進入森林火災高風險期　南投分署辦理陸空打火演練

強化精質豬肉供應鏈！花蓮斥資千萬投資場域升級+冷鏈強化

屏基率先全台完成「生物適應架」植入　開啟冠狀動脈治療新世代

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

中華醫大防制藥物濫用有成　連續2年獲教育部績優學校肯定

寶桑警深入嘉年華　宣導防詐新手法與交通安全觀念

「屏東佳舞祭」總獎金15萬即日起報名　號召舞林高手同台較勁

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」　塩麴烤肉健康不怕胖

臉書投資陷阱險中招　內埔警即時出手阻詐

老翁騎車恍神追撞小貨車　大武警即刻協助送醫

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

10月將進入森林火災高風險期　南投分署辦理陸空打火演練

強化精質豬肉供應鏈！花蓮斥資千萬投資場域升級+冷鏈強化

屏基率先全台完成「生物適應架」植入　開啟冠狀動脈治療新世代

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

中華醫大防制藥物濫用有成　連續2年獲教育部績優學校肯定

寶桑警深入嘉年華　宣導防詐新手法與交通安全觀念

「屏東佳舞祭」總獎金15萬即日起報名　號召舞林高手同台較勁

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」　塩麴烤肉健康不怕胖

臉書投資陷阱險中招　內埔警即時出手阻詐

老翁騎車恍神追撞小貨車　大武警即刻協助送醫

婁峻碩聞當爸喜訊「狂吐成人體噴泉」！ 焦凡凡笑瘋：孕吐的是他

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

鬼月驚魂！台中公墓大片雜草突起火　警消合力撲滅

國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％

快訊／SJ獨寵台粉！大巨蛋官宣「11／14確定加場」　2階段寵粉搶票

康佛托代打建功3安3打點　148天後重返2成大關「狀態良好」

快訊／涉性侵偷拍大咖女星　三立前副總之子龔益霆遭搜索約談

買飲料險出事！她喊「借過」被認超派　35歲媽護女兒怒報警

葛拉斯諾背部緊繃回歸後奪2連勝　「有火力支援壓力小很多」

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋　COVA濃郁巧克力流心登場

地方熱門新聞

「尚讚愛心會」推展善行從偏鄉走向全國曾木泉當選首屆理事長

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

永福星星幫泳訓成果大放異彩大小星星兒扶輪盃全數奪前三

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

「就是要你管」桃園市民填問卷有好康

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」塩麴烤肉健康不怕胖

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

臉書投資陷阱險中招　警即時出手阻詐

慶姜太公3164壽辰　白冰冰9/20率藝人桃園祝壽

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

盛唐中醫受害者！國民黨前主委妻子病逝

桃園導入智慧圖台　篩選高風險工地

中華醫大防制藥物濫用有成連續2年獲教育部績優學校肯定

關山天后宮中元普渡　逾半數信眾捐祭品助弱勢

更多熱門

相關新聞

大學生被騙2大地雷曝　出租帳戶+假租屋陷阱

大學生被騙2大地雷曝　出租帳戶+假租屋陷阱

近年詐騙手法翻新，大學生因涉世未深，常成為集團覬覦目標。屏東警分局長林明波提醒，不少學生誤將金融卡、存摺交給他人，帳戶淪為「人頭戶」，不僅信用受損，還可能觸法留下前科。詐騙手法更包括假租屋、假打工廣告，誘人先匯款或充當車手，結果人財兩失甚至負刑責。警方籲青少年與家長提高警覺，避免青春誤入陷阱。

魯凱星空饗宴登場　青葉社區用美食說故事

魯凱星空饗宴登場　青葉社區用美食說故事

屏東2騎士買水果「鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

屏東2騎士買水果「鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

台24線不是競速場　屏警首日聯合稽查抓21件違規

台24線不是競速場　屏警首日聯合稽查抓21件違規

關鍵字：

屏東心臟照護冠狀動脈生物適應架心導管

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

更多

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面