逆轉！PO文控藍營組網軍抹黑陳時中　「無良公關」管理員被起訴

▲徐巧芯不滿遭假簽名文件抹黑，控告「無良公關」等粉專違反《選罷法》。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

2022年台北市長選舉期間，臉書粉專「無良公關」、「無良公關公司」曾貼出疑似國民黨內部文件，指控該黨計畫找狗仔偷拍、用網軍抹黑民進黨籍候選人陳時中。國民黨籍立委徐巧芯等人怒告粉專管理員與轉貼者涉違反《公職人員選舉罷免法》、偽造文書等罪，但台北地檢署2023年及2024年兩度不起訴。案件經高檢署再議發回後，台北地檢署最新偵結，認定「無良公關」管理員陳冠宇涉嫌意圖使人不當選罪嫌重大，決定起訴，其餘3名被告維持不起訴。

檢調調查，2022年11月選戰期間，臉書與LINE群組流傳一份標註國民黨台北市長候選人蔣萬安、時任市議員候選人徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名的文件，內容指稱國民黨策劃偷拍、帶風向攻擊對手，粉專「無良公關」及「無良公關公司」先後轉發，引發熱議。徐巧芯等人認為名譽受損，提告陳冠宇、張朝龍、插畫粉專「謝立聖插畫」及「杜承哲醫師」涉違反《選罷法》、偽造文書及誹謗罪。

陳冠宇承認貼文出自他手，但辯稱是收到友人爆料才張貼；張朝龍則說當時已經有其他媒體及網路傳播，發文僅是標記候選人澄清；杜承哲和謝立聖也供稱只是評論或轉貼，並不知文件來源，也無製作不實資料的行為。

北檢認為，張、謝、杜3人缺乏專業鑑定能力，在網路上取得資料後基於合理懷疑而轉貼、評論，難認有意圖使人不當選的犯意，因此再次不起訴；但陳冠宇身為粉專主要管理人，對內容未審慎查證卻散播，導致選舉期間假訊息擴散，涉選罷法罪嫌重大，因此依公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選罪嫌起訴。