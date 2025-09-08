違法遭檢舉恐罰百萬元　館長氣炸嗆：等我賺到錢就是民進黨末日

▲館長違法遭檢舉。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者張靖榕／綜合報導

網紅「館長」陳之漢因在7月26日首波罷免行動前於直播中涉嫌違法公布民調數據，遭民進黨前議員王浩宇依《選罷法》檢舉，可能面臨最高新台幣100萬元罰鍰。對此，館長於昨晚直播表示將請律師處理，反過來痛批民進黨是「台灣的毒瘤」，更揚言「等我賺到錢的時候，就是你民進黨末日來的時候！」

館長在直播中透露，未來計畫投入網路媒體與協會組織運作，推動兩岸交流。他表示，「修理民進黨最好的方式，就是讓台灣人潛移默化去接受大陸，接受自己是中國人的事實。」他更聲稱，自從首次前往上海以來的90多天內，就已看見許多改變，認為隨著更多台灣人認同中國人身分、親眼見證中國的富強，屆時中國議題將無法再主導台灣選舉。

館長預測，民進黨將在2028年失去政權，之後將有8年時間推動他「兩岸融合」的構想。他聲稱，到時將成立協會促進兩岸旅遊、美食等交流，目標是讓兩岸更靠近、共融。他說，「我的志向是很遠大的，我都計劃好了。」

此外，館長也在直播中呼籲支持者前往聲援民眾黨前主席柯文哲交保返家行動，並表示他將親自到場，準備200杯飲料分送參與者，展現實際行動支持。