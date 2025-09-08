　
敦睦遠航長達萬餘浬　磐石軍艦雙舷加油高度默契專業

敦睦遠航長達萬餘浬　磐石軍艦雙舷加油高度默契專業

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

海軍114年敦睦遠航訓練長達萬餘浬的航程中，海上加油是確保納編軍艦足以持續遠洋航行的重要任務，磐石軍艦作為支隊唯一補給艦，需定期執行「海上油料整補」任務，與武昌、鄭和等受補艦進行併航整補作業，為航程提供源源不斷的動力。

海上整補平均每三至五日實施一次，過程中，受補艦須調整俥速、保持航向，快速靠近磐石軍艦並維持併航，雙艦距離僅數十公尺，需在洋面風浪與船身搖晃中，穩定建立高線纜索，並吊掛油管進行輸油。

輸油前，首先由整補艦發射纜繩至受補艦，並將聲力電話線傳遞至受油艦完成通信構聯，再將油管高線引纜拉至受油艦，當輸油管探針頭與受油器順利接合後，正式啟動整補程序。此時，艦上操作人員全程緊盯絞機張力與油壓數值，維持油管穩定壓力，避免因壓力異常引發漏油等危安狀況。

整補期間，除了需要整補站官兵確保輸油管高線作業外，艦長與駕駛臺人員需緊密監控風浪變化，透過聲力電話、通信旗與信號板相互協調，展現整體艦隊操縱協調能力。完成整補後，補給艦以廣播播放樂曲，向受補艦致意「艦運昌隆」，官兵站上甲板揮手致意，傳遞的不只是情誼，更是彼此共同完成遠航任務的信任與決心。

▼海上整補平均每三至五日實施一次。

海上加油展現專業默契　確保遠航任務順遂。（圖／軍聞社）

值得一提的是，為提升整補速度，海上加油時常以雙舷加油方式，同時為兩艘受補艦進行輸油，展現艦艇之間高度協調與專業能力，更證明海軍整體後勤補給量能。

「操演時最關鍵的，就是兩艦的間距不能超過作業限制。」磐石軍艦帆纜士官長陳士官長表示，若兩艦間距過近或過遠，不僅會造成鎖具脫離，還可能損傷整補裝備，甚至危及人員安全。他分享，加油過程曾遇到天候突變，海象突然惡化，兩艦晃動劇烈，間距一度縮短，駕駛台下令立即停止輸油、加速脫離，凸顯海上加油困難與風險，同時也驗證官兵緊急處置能力與作為。

此外，在遠航加油過程中，官校學生也親身參與加油部位作業，陳士官長表示，透過船上官兵講解流程，再由官兵示範，最後讓學生實作，希望藉由這些實地體驗，讓他們未來任官後更瞭解操演風險，做好安全監督之責。

▼艦上操作人員全程緊盯絞機張力與油壓數值，維持油管穩定壓力。

海上加油展現專業默契　確保遠航任務順遂。（圖／軍聞社）

