三叉山事件見證犧牲奉獻　成功尋覓80年前機槍殘骸

軍聞社／記者陳彥樺臺北10日電

「三叉山事件」發生在二戰方歇、和平甫啟之際。1945年9月10日，一架載運美、澳、荷籍獲釋盟軍戰俘返國的美軍轟炸機「清算者」（Liquidator），在西太平洋颱風「烏蘇拉」（Ursula）肆虐下，於中央山脈南端、海拔逾3,000公尺的三叉山失事墜毀，機上25人無一生還。

消息傳出後，臺東地方各界不畏山高路險與惡劣天候，旋即組成多梯次搜救隊入山馳援；然接踵而至的「珍」（Jean）颱風夾帶強風豪雨，最終造成日本憲兵、警察與阿美、布農、卑南、平埔、福佬、客家等族群共26人殉難。

這起因交織颱風、空難與山難，跨國籍、跨族群的人道救援行動，後人稱之為「三叉山事件」，其人性光輝與犧牲至今不曾褪色。

為追思25位遠渡重洋投身戰場年輕戰士，以及不幸在搜救時罹難26位勇士的英靈，並保存這段珍貴記憶，政府於今年6月底組成任務小隊，跋山涉水重返三叉山，展開為期4天3夜的安靈行程。隊員在山頂舉行莊嚴祈禱，獻花、獻酒並堆砌石塔祈願，以虔敬行動向罹難者致上最高敬意，象徵國家與人民對歷史的銘記不忘。

行程中，任務小隊深入人跡罕至的林帶，探勘失事區域，努力尋覓80年前的飛機殘骸與遺物；9月8日，由陸航CH-47直升機在嘉明湖附近降落，將部分機槍等殘骸載返並暫置保存，後續將由軍事博物館進行系統化整理、典藏與研究，以期建構完整的歷史檔案，並規劃展示，讓這段人道救援故事長存於世。

三叉山事件凸顯在極端天候與艱困地形下，不分國界、不分族群身分，共同馳援的人道精神；這不僅是地方歷史，更是人類共同價值的展現。當全球民主社會回望二戰「團結必勝、侵略必敗」的歷史教訓，三叉山不應只是悲劇現場，更是一座永恆的豐碑，提醒世人唯有團結，方能守護自由民主與區域安全，奠定永遠而真實的和平。