放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

記者郭世賢、黃資真／新北報導

先前曾有網紅在平溪十分車站的鐵道上放天燈，被鐵道局開罰4萬元，如何兼顧安全與觀光成為民眾關注的重點。近來在TikTok上就有女子PO出放天燈，結果飄到附近住戶的陽台意外引燃的影片，相當危險。

▲遊客在平溪放天燈，燒到附近住戶的曬衣架。（圖／翻攝自TikTok@flomill1shi）



影片中可以看見，兩名外國女子在鐵道上開心與天燈拍照打卡，下秒卻是天燈意外引燃了一處住宅2樓的陽台的畫面，只見曬衣架與上面的衣服都起火燃燒，住戶傻眼將燒黑的天燈架往下撥，背景音樂還是用知名迷因「Jet2 holiday」。

▲至今平溪十分車站是不少外國觀光客必到之景點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



該影片在TikTok上發布至今已2天，瀏覽量已突破220萬，不少台灣網友留言指出「開車經過平溪都要注意天上掉落的天燈」、「真的覺得應該禁天燈～環境污染又造成縱火～」、「看來天燈在說你許的願望只會拖累到別人」、「在鐵軌拍照被罰錢，結果一堆在上面放天燈沒事，真是了然」。

▲鐵道附近住戶大多用鐵窗或鐵絲網遮蔽陽台，避免發生意外。



附近店家受訪表示，這件事大約是在2、3個月前發生，當時火勢沒多久就熄滅了，但這種情況很少見，因為附近住戶大多會在陽台架設鐵窗、鐵絲網等遮蔽物保護，避免發生意外。若真的發生意外，協助施放天燈的業者也應該要負責。