生活 生活焦點

上車舞爆紅　粉絲一出手「就砸6位數抖內」嚇歪他！內行：只是小咖

▲中國抖音女團「SK月亮湖217」因直播「上車歌」在兩岸社群間爆紅。（圖／翻攝自抖音）

▲中國抖音女團「SK月亮湖217」爆紅。（圖／翻攝自抖音）

記者施怡妏／綜合報導

中國大陸短影音平台抖音近期吹起「上車舞」風潮，其中又以「SK月亮湖217」、「EUREKA」兩團深受網友喜愛，就有網友指出，居然有人一個晚上就抖內13萬元給直播主，驚呼「有錢人這麼多？」對此，有同行表示見怪不怪，月花30萬台幣都是小咖，「每月固定儲值一兩百萬的比你想像還多。」

有網友在Dcard發文，看到一名網友分享抖音的抖內交易紀錄，一個晚上就刷了13萬新台幣，支持喜愛的直播主，讓對方可以去買iPhone 17 Pro Max 1TB。原PO看了驚呼，「看到這張刷卡嚇一跳，真的這麼多有錢人？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO驚呆。（圖／翻攝自Dcard）

實際到該名網友的Threads查看，自介寫道，「玩大陸抖音6年，刷了上千萬，不是在刷抖音，就是在刷禮物的路上」。其中一篇文寫道，因為看到「SK月亮湖217」C位女神楓葉一直在場上跳舞，心疼對方太累，於是開了小帳送禮，讓女神可以先下場休息，「也就10000鑽的禮物，差不多台幣4500，但是要先充個10幾萬鑽才能解鎖這個禮物，不是每個帳號隨時想刷就可以直接刷的。」

貼文曝光，網友表示，有錢人比想像還要多更多，「你還在那邊薯條，要不要加大？漢堡要不要加蛋？人家天堂（遊戲）砸百萬的叫小課」、「台灣有錢人很多，只是沒有達到他們想要的目標，或是比較低調」、「自從自己做生意之後，我發現台灣人有錢的人真的很多」、「你現在才發現嗎，很多人在網路叫窮其實很少真的窮的，多得是嘴巴說窮結果每年出國三次的」。

還釣出內行人透露，「台灣直播公司前客服路過，一個月30萬台幣的用戶對我們來說都是小咖，每月固定儲值一兩百萬的比你想像的更多。」

▼人氣直播主楓葉。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

每日新聞精選

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／夫妻爬山失聯8天　人找到了
進火鍋店問「有收10%服務費嗎」老闆娘霸氣回11字！全場大讚
搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女自撞雙亡
27歲台男「潘尚鈺」跑去日本詐騙460萬元　被當場逮捕
熱帶擾動發展中！　周三「全台防較大雨勢」
吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃

