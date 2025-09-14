　
「台灣首件海龜化石」台南玉井挖出　全球極稀有「更新世赤蠵龜」

▲▼台大與中央大學合作研究，發現台灣首件海龜化石，也是全球極為稀有的更新世赤蠵龜。（圖／台大提供）

▲台大與中央大學合作研究發現台灣第一件海龜化石，也是全球極為稀有的更新世赤蠵龜。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大與中央大學合作研究來自台南玉井曾文溪流域海龜化石，經過分析其生存年代，落在距今157萬年至128萬年前的更新世早期，為台灣第一件海龜化石，大概是青少年個體，並確認是全球極為稀有的更新世赤蠵龜，進一步推測更新世時期台灣海域，很有可能是赤蠵龜這類海龜攝食地。

全球目前現存的海龜只有7種，而其中赤蠵龜、綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁和革龜等5種海龜（會在台灣周圍的海域出沒，但台灣長期以來卻是1件海龜化石都沒有。由台大生命科學系副教授蔡政修、台大生科系博士候選人廖翊如與中央大學地科系博士生莊智凱的研究合作，確認台灣第1件海龜化石，研究成果今年7月底正式發表在古生物學界中知名的國際期刊《Swiss Journal of Paleontology》。

▲▼台大與中央大學合作研究，發現台灣首件海龜化石，也是全球極為稀有的更新世赤蠵龜。（圖／台大提供）

▲台大與中央大學合作研究，發現台灣首件海龜化石，也是全球極為稀有的更新世赤蠵龜。（圖／台大提供）

研究團隊表示，這件典藏於蔡政修實驗室裡的台灣第1件海龜化石，一開始由台南地區的化石收藏家王良傑在玉井地區的曾文溪流域所發現，利用包圍著這一件赤蠵龜化石圍岩中的微體化石來確認，落在距今157萬年至128萬年前的更新世早期，並透過詳細形態分析後，確認赤蠵龜這一類的海龜化石之外，從保留的腹甲的尺寸推斷其年齡，大概是青少年海龜個體。

更有趣的是，研究團隊指出，其腹甲的厚度比現生的赤蠵龜更薄，指出台灣更新世海域裡的赤蠵龜，可能主要攝取和現生赤蠵龜不同的食物，也有可能是1種全新的赤蠵龜物種，但這一部分的假說仍需後續的研究來驗證。

研究團隊表示，台灣的大型古生物研究長期以來被忽略，但這次發現的更新世赤蠵龜化石，清楚指出台灣發現的化石，也能在全球的古生物學界有著重要的學術意義，包括提供對於台灣生物多樣性起源與演化的關鍵線索。

▲▼台大與中央大學合作研究，發現台灣首件海龜化石，也是全球極為稀有的更新世赤蠵龜。（圖／台大提供）

▲台大與中央大學發現台灣首件海龜化石，大概是青少年海龜，落在距今157萬年至128萬年前的更新世早期。（圖／台大提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

「台灣首件海龜化石」台南玉井挖出　全球極稀有「更新世赤蠵龜」

