新竹知名烘焙坊驚傳倒閉！　負責人夫妻「人間蒸發」

▲「拉凡德手作烘焙坊」驚傳永久歇業。（圖／翻攝自Facebook／拉凡德手作烘焙坊）



記者董美琪／綜合報導

新竹多家分店的知名烘焙品牌「拉凡德手作烘焙坊」近日傳出重大變故，總部負責人張姓男子及其配偶李姓女子於9月10日無預警宣布倒閉後人間蒸發，至今行蹤不明。事件發生後，旗下直營店、中央工廠及加盟店全面受到影響，商品供應中斷，加盟店營運陷入困境。

頭份自強加盟店指出，總部突然消失，導致原本安排的講座與DIY課程不得不暫停，店內營運策略也將重新調整。同時，店方已啟動法律程序，以保障消費者與加盟商的權益。加盟店特別強調，店內使用的赫曼咖啡與櫻島家鮮乳與本次事件無關。

據疑似前員工透露，總部負責人夫妻不僅欠薪、拖欠營業額及供應商貨款，甚至還有2間加盟店已完成裝修正準備開幕，加盟主投入的心血付諸流水。頭份及新埔2間剛開幕的分店，加上其他加盟店，約有8間門市員工一夕間失業。

對此，頭份自強加盟店在公告中表示，雖然事發後已過幾天，但總公司仍未回應，為保障營運及顧客權益，店方將靜待司法調查結果，並全力維護所有加盟商與消費者的利益。公告全文如下：

親愛的顧客與夥伴：

近日因拉凡德總部經營者夫妻於9月10日無預警宣布倒閉，並於當晚失聯，導致直營店、中央工廠及加盟店全面停業，直接影響我們的營運及商品供應。

為保障消費者與加盟商的合法權益，本店已正式尋求法律途徑，並將重新調整營運策略。

因此，本店決定暫停營業，原已安排的講座與DIY課程也全面暫停。

我們深知突發狀況已影響您的消費體驗，特此向所有支持我們的顧客與朋友致歉。同時，本店使用的赫曼咖啡及櫻島家鮮乳與拉凡德手作烘焙坊無任何關聯。

後續相關進展與營運規劃，我們會在第一時間公告，並盡全力維護大家的權益。

—— 拉凡德手作烘焙坊 頭份自強加盟店 敬上

根據「拉凡德手作烘焙坊」公司簡介，2006年的拉凡德，是一對從喜來登飯店出來的麵包部和甜點部夫妻，創業的兩人小小工作室。2019年的拉凡德，在舊雨新知的祝福下，在竹中火車站附近，開設了第一家實體麵包店。