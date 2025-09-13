下週變天！　專家曝路徑：熱帶低壓生成非常靠近台灣

▲今明全台酷熱37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天太平洋高壓增強，全台酷熱37度，氣象專家林得恩透露，下週受到季風低壓槽外圍偏東到東南風水氣的影響，台灣天氣可能轉趨不穩定。9/22前後，可能會影「熱帶擾動」非常靠近台灣。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今、明2日，天氣仍受太平洋高壓影響，台灣各地大多為多雲到晴；午後，在各地山區及西半部近山區平地都有局部短暫雷陣雨機會，其中，山區降雨會有局部較大雨勢，請留意。

至於，溫度部份，台灣各地高溫普遍在攝氏33至36度之間；其中，在大台北、中南部及台東地區則有局部攝氏37度或以上高溫發生的機率，天氣屬於高溫炎熱、午後對流旺盛的夏天型態。

▲林得恩：9/22前後，可能會影「熱帶擾動」非常靠近台灣。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

一直要到下週四(9/18日)之後，太平洋高壓勢力才有向北、往東調整，此時，要注意南方季風低壓槽也開始進一步往北跟進、補上，其勢力範圍自南海向東延伸，至巴士海峽、菲島東北部外海。受季風低壓槽外圍偏東到東南風水氣的影響，台灣天氣也可能轉趨不穩定，降雨機會增大；甚至，在季風低壓槽內還有熱帶擾動生成發展的機會。

根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，9/17前後，在關島的東方外海生成；隨後，緩慢向西北方向前進，並於9/22前後，非常靠近台灣，繼續追蹤守視其未來可能發展趨勢。