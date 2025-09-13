清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

▲清潔員送回收電鍋遭起訴。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導



北市黃姓清潔隊員將回收價僅值32.56元的電鍋轉送拾荒阿桑，被依《貪污治罪條例》起訴，他日前出庭全認罪，感嘆「沒想到會這麼嚴重，很擔心被關」。對此，法務部指出，「小額貪污案件情輕法重」已啟動修法作業，後續將依立法程序儘速完成修法。

法務部表示，已擬具貪污治罪條例修正草案，以符罪責相當性，針對社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案。該草案第12條針對小額貪污案件，未來得減輕或免除其刑。若符合要件者，刑期得減輕至三分之一或免除其刑。上開修正草案已於2024年5月31日送陳報行政院審查，並於2025年8月15日完成審查，後續將依立法程序儘速完成修法。

法務部說明，亦將研議修訂檢察官得緩起訴處分案件之範圍，以因應個案強化檢察官裁量彈性，期能在堅守廉政核心價值的同時，讓案件處理更合乎比例原則，兼顧社會對公平與正義的期待。有關近期社會關注案件，檢察官依據相關事證，以貪污治罪條例相關規定提起公訴，並考量自首、自白及財物金額等有利於被告之減刑事由，請求法院從輕量刑，本部尊重檢察官依法行使職權。