羅智強直呼選黨主席「這麼貴」　向恩師借1000萬解燃眉之急

▲國民黨立委羅智強向恩師陳長文籌措參選黨主席所需之千萬保證金。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強日前宣布投入黨主席選舉後，除了會晤黨內大老外，也積極走訪基層爭取支持，然而，羅智強今（13日）在臉書直呼，沒想到參選黨主席「這麼貴」，需要1320萬，才剛打完惡罷之戰的他，不知如何籌措，孰料，恩師陳長文得知後，毫不猶豫地出手借他1000萬，並對他說，「一定要選上，你是最適合的人選」，一解燃眉之急。

羅智強表示，參選中國國民黨主席，需要交出1320萬元，其中320萬元是登記與作業費，1000萬元則是保證金。他透露，自己在823第二波大罷免之前，從未想過要參選黨主席。

然而羅智強指出，在盧秀燕市長宣布不參選、朱立倫主席決定交棒之後，年輕一代的立委兄弟姐妹們不斷勸進，他才下定決心參選，展現「世代承擔」的新氣象。

羅智強坦言，當他宣布參選時，真的沒有想到參選主席「這麼貴」，才剛打完惡罷之戰，財務壓力已經非常沉重，更何況，他還把《護民主，反惡罷》的書款收入，捐出了1200萬元，去支援受難的同志夥伴，他一時之間，不知如何籌措這筆1320萬元，最後，只能厚著臉皮去找恩師陳長文，請恩師先借他1000萬元的保證金。

羅智強表示，老師沒有絲毫猶豫地對他說，「沒問題，我來籌錢！但你要答應我一件事，你一定要選上中國國民黨主席！一定要選上！國民黨需要青壯代的你來改造！我相信你，你是最適合的人選！」。

昨天羅智強與恩師陳長文約在國父紀念館的國父銅像前，羅智強說，老師親手把1000萬元的銀行支票，交到他的手上，他很謝謝老師，在他最需要的時候，借他一千萬元，解了燃眉之急。

最後，羅智強則承諾，他一定會努力，贏得黨主席的勝利，改造國民黨，下架賴清德，而他更要謝謝一路支持的朋友與同志，還有老師給他的信任，他不會辜負任何一個人的期待，一定帶領國民黨浴火重生，為台灣的民主開創新的希望。