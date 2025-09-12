她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大！苦主回覆更傻眼了

▲原PO收到「擴肛預約手術」簡訊，懷疑是新型詐騙。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

收到毫無頭緒的簡訊，小心是詐騙！一名妹子表示，收到「擴肛手術預約」簡訊，金額高達8萬8000元，還詳細寫著「直徑10.2公分，局部麻醉」，且聲稱無特殊原因無法取消手術，荒謬內容讓她哭笑不得。文章引發網友關注，甚至有人收到後故意回覆要擴肛25公分，沒想到詐騙集團竟然也認真回應了。

一名女網友在Threads表示，上周忽然收到一封詭異簡訊，竟是一名女子「預約9月6日擴肛手術」的資料表，上頭有金額8萬8000元且未收訂金，內容還提及「擴肛（直徑10.2cm），局部麻醉」，文末甚至出現錯字，「若要取消手術請聯絡『驚』院，無特殊原因無法取消手術。」

看完簡訊後，原PO既錯愕又傻眼，尤其她人正在國外，「是要怎麼做手術啦？」因此好奇發文詢問，是否也有人收到類似簡訊，原PO也不禁懷疑「這是什麼很新的詐騙手法嗎？」

文章引發萬人關注，還有網友認真拿出尺，量出直徑10.2cm大小，猶如一個滑鼠一樣大，「要放手臂的感覺」、「10.2cm...BL漫也不敢這樣畫」、「擴肛要幹嘛？拉出圓柱體的大便嗎」、「這麼重大的手術甚至只有局部麻醉，我要笑死」、「無特殊原因不得取消，所以沒有回覆取消的話，是有人抓你去做嗎」、「這個我看過最瞎的詐騙」。

不少苦主回應，「我也有收到我是割包皮」、「謝謝...我也有」；甚至有人真的惡搞回傳，手術金額原為1萬9800元，「擴肛直徑改成25.5cm，不用取消」，竟得到「改擴肛直徑25.5cm，金額會改成23800元，這樣你同意嗎？」的回覆。

網紅「雷丘律師」也轉發這篇PO文，並笑虧「城裡人真會玩？」其他網友則回，「這是詐騙啊，一看就亂七八糟的手術，造成人會打電話去問」、「10公分欸！是要玩布袋戲嗎」。

正因為詐騙花招百出，刑事局不斷呼籲，民眾切勿點擊各類不明來源的簡訊連結，如接獲詐騙簡訊，除撥打165專線提供外，也可透過「165全民防騙官網或警政服務App」，填入「姓名、聯絡電話、註解說明（將訊息複製貼上）及驗證碼」等資訊，再將訊息內容截圖上傳後送出，即可快速完成詐騙訊息的檢舉。