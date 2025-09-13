醫療費大通膨！　她住院70天賠150萬度日

▲台灣社會快速老化，民眾應該檢視手上醫療險保單有無符合現況。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

因為懷孕引發血栓、腦中風，王小姐快1年時間無法工作，但每月生活支出、醫療費用還是得照付，還好2年前她有下定決心花4萬元補足醫療險缺口，現在才能無後顧之憂的復健。

台灣社會快速老化、再加上醫療進步，除了癌症成了慢性病需長期抗戰，健保補助更追不上新式療法的速度，究竟該如何規劃，才能將醫療風險轉嫁給保單？

「我是在2年前花了快4萬元補足醫療、癌症、意外、重大傷病險的缺口，去年生病後完全沒法工作，就靠保險理賠撐過生活所有開銷。」王小姐說，去年因為懷孕引發血栓、腦中風，住院長達70天才出院；算一算，拿到保險理賠金超過150萬元，當中有120萬元是重大傷病險的理賠給付，其餘則是因多次住院來自住院醫療實支險（以下簡稱實支險）的賠付。

王小姐表示，婚後準備懷孕，認真盤點手上保單發現保障不足，下定決心花一筆錢把多種醫療險一次補足，包含保額120萬元的重大傷病險、50萬元的癌症險，及住院日額2,000元、住院醫療雜費40萬元的實支險。

一場大病後，她領到了重大傷病卡，保單啟動豁免保費機制，往後的40年持續有保障，但王小姐已不用再繳保費，大大減輕負擔。

很多人認為有健保，醫療險做基本的規劃即可，但專家表示，社會快速老化、醫療技術進步，健保的醫療品質很難滿足國人對醫療的期待；尤其需要自費，標榜流血少、傷口小的微創手術普遍取代傳統健保治療，癌症也逐漸走向一種慢性病，患者往往需長期抗戰，自費項目大幅增加。

依據國泰人壽內部調查數據顯示，不到40%民眾自認「處於健康狀態」，卻有超過50.5%的保戶坦言，目前缺乏足夠的財務準備以因應疾病開銷，醫療缺口高達112萬元；理賠上也發現，以醫療風險最高的60歲以上保戶來看，每次住院平均自費金額高達9萬元，每人每年合計自費醫療費用為14萬元。

台灣近2年將進入超高齡化社會，意即每5人就有一位是65歲長者，醫療相關費用的準備是重要課題。特別是近年來因為醫療環境、政策改變，醫療保險投保規則與理賠與過往大不相同，也因此，專家建議民眾應好好檢視手上保單是否符合現況。



