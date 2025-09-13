　
社會 社會焦點 保障人權

日本AV女優來台賣淫！　暗黑內幕曝光

日本AV攝影師利用來台技術指導的機會，仲介日本AV女優來台賣淫。（示意圖，圖非當事人）

▲日本AV攝影師利用來台技術指導的機會，仲介日本AV女優來台賣淫。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣人均GDP明（2026）年即將超越4萬美元，所得趕韓超日，加上新台幣升值、日幣持平的貨幣趨勢，「台灣人變富有了」。台灣警方近期破獲數起日籍賣淫女在台賣春的治安事件，賣淫市場從過去東南亞、歐美、韓國女子，到如今日籍賣春女大受歡迎，每次性交易開出新台幣40萬到百萬元之譜，讓人好奇日本女人對台灣男人到底有何致命吸引力，讓她們大舉攻台，侵吞高端人肉市場。

刑事局分析，除了傳統跨國人肉仲介管道，近期台灣出現日籍AV攝影師，藉由來台技術指導機會，兼職從事女優仲介賣淫，甚至還有想來台發展的女優，藉由台灣近期興起的成人展活動，大打個人形象牌，暗中投石問路來台發展的可行性；更有人全台南北舉辦大尺度攝影會、粉絲握手見面會，「想像空間極大」。

這些女優原本來台從事一般性粉絲見面握手會活動，受限工作簽證因素，她們只能與粉絲「禮貌性」握手見面，即成人展活動中公開露臉，為個人形象作行銷，不得從事工作簽證申請來台目的以外的商業演出。

「這些女優其實對來台發展很有興趣」，北部1位攝影活動主辦A先生如此說道。台灣社會近幾年對情色產業民風大開，各類情色平台如雨後春筍般發展，自日本311大地震後，台日2國友好，日本女性對台灣好感度大增，因此不排斥來台發展。

A先生告訴本刊，這些女優在日本本來就是靠皮肉賺錢，不會拒絕拍攝大尺度攝影活動，除正常內衣、泳衣、情趣內衣外，若需裸露三點甚至性愛影片，她們也不會拒絕，只要給得起錢，唯一擔心的是觸犯台灣法律被抓。

日本情色產業篷勃發展，台灣人常稱日本人「有禮無體」，誤以為日本人對性是很隨便、開放的，「日本人是很守規矩的」，A先生分享多年與日本女優打交道的心得，她們視情色攝影活動是一項表演，要求絕對守法，不論在日本或台灣。

台灣各項攝影活動市場已幾近飽和，A先生等活動主辦人為了拓展新市場，3年前開始引進日本AV女優來台舉辦攝影活動，由於遊走法律邊緣，舉辦這類活動極可能被檢舉抓捕，但為了求生存，他們也有應對之道。


